El Quini 6 realiza este miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo 3395, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio
- TRADICIONAL
00 - 02 - 27 - 34 - 37 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($5.654.021.411)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.223.212,40
363 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $34.908,37
- LA SEGUNDA
00 - 01 - 03 - 06 - 10 - 35
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.939.909.212)
14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.017.080,29
1.079 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.743,93
- REVANCHA
06 - 24 - 28 - 32 - 39 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)
- SIEMPRE SALE
15 - 17 - 30 - 35 - 36 - 39
3 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $126.157.176
- POZO EXTRA
00 - 01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42
367 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $544.959,13
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
Además, celebrando el 38º aniversario del Quini 6, el próximo domingo 9 de agosto de 2026 se sortearán de manera extraordinaria U$S3.000.000, sin impuestos, en el Sale o Sale. ¡No te lo pierdas!