10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.223.212,40

363 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $34.908,37

LA SEGUNDA

00 - 01 - 03 - 06 - 10 - 35

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.939.909.212)

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.017.080,29

1.079 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.743,93

REVANCHA

06 - 24 - 28 - 32 - 39 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

SIEMPRE SALE

15 - 17 - 30 - 35 - 36 - 39

3 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $126.157.176

POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42

367 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $544.959,13

Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

Miércoles a las 21.15

Domingos a las 21.15

Además, celebrando el 38º aniversario del Quini 6, el próximo domingo 9 de agosto de 2026 se sortearán de manera extraordinaria U$S3.000.000, sin impuestos, en el Sale o Sale. ¡No te lo pierdas!