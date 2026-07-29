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Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio

Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio

El Quini 6 realiza este miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo 3395, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio

  • TRADICIONAL

00 - 02 - 27 - 34 - 37 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.654.021.411)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.223.212,40

363 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $34.908,37

  • LA SEGUNDA

00 - 01 - 03 - 06 - 10 - 35

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.939.909.212)

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.017.080,29

1.079 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.743,93

  • REVANCHA

06 - 24 - 28 - 32 - 39 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

  • SIEMPRE SALE

15 - 17 - 30 - 35 - 36 - 39

3 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $126.157.176

  • POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 24 - 27 - 28 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42

367 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $544.959,13

Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio.

Quini 6: los resultados del sorteo 3395 del miércoles 29 de julio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

Además, celebrando el 38º aniversario del Quini 6, el próximo domingo 9 de agosto de 2026 se sortearán de manera extraordinaria U$S3.000.000, sin impuestos, en el Sale o Sale. ¡No te lo pierdas!

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