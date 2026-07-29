Para una casa o departamento de alquiler: ¿qué son las expensas y qué incluye ese monto?

¿Qué son las expensas de un departamento o casa y qué incluyen?

Las expensas son un pago mensual obligatorio que hacen los dueños de una propiedad, condominio o edificio para cubrir gastos específicos. Hay alquileres que no tienen expensas, como las casas que están fuera de barrios privados o departamentos que no están en edificios con consorcio y encargado.

Las expensas cubren mantenimiento del edificio, de los ascensores, espacios de uso compartido, limpieza de los pasillos, retiro de la basura, mantenimiento de cocheras, seguridad del edificio y sueldos del encargado.

Las expensas se calculan según el tamaño de la casa o departamento y se dividen en dos clases principales: las ordinarias y las extraordinarias. Las expensas ordinarias incluyen gastos habituales del lugar y arreglos comunes. Las extraordinarias son para gastos de obras nuevas, mejoras o reparaciones imprevistas.

Las expensas pueden ser ordinarias o extraordinarias.

Las expensas ordinarias las paga generalmente el inquilino de acuerdo a lo que especifique el contrato, pero las extraordinarias corresponden al propietario.

Existen casas y departamentos que no pagan expensas porque no tienen espacios compartidos, no hay un administrador fijo o es una casa dividida en departamentos. Las casas que pagan expensas son las que forman parte de un barrio privado, un complejo cerrado o un condominio.

¿Qué determina el aumento de las expensas?

Las expensas de un departamento o casa van aumentando de acuerdo a los salarios del personal, los costos de mantenimiento y las subas en los servicios públicos.

Qué pasa si no se pagan las expensas.

No pagar las expensas es un problema. Se acumulan intereses punitorios, que son básicamente cargos por atraso y una deuda que aumenta mes a mes. En el peor de los casos, puede terminar en juicio o embargo.