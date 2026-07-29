Cuando tomamos la decisión de alquilar un departamento o casa, siempre tenemos que realizar una lista de pagos mensuales fijos y comprender el monto de cada uno de ellos. Las expensas son uno de esos gastos que pagamos porque es una condición del edificio o el barrio, pero muchas veces no sabemos qué incluyen o para qué sirven.
Para una casa o departamento de alquiler: ¿qué son las expensas y qué incluye ese monto?
Al momento de alquilar un departamento o casa en barrio privado, se suma al monto mensual el monto de las expensas, pero, ¿para qué sirven?
Antes de alquilar una casa o departamento, hay que tener en cuenta varias cosas. Entre ellas, es indispensable revisar detalladamente el estado general de la vivienda, el presupuesto total y siempre hay que leer bien el contrato.
Considera cosas como los gastos mensuales de alquiler, los servicios, las expensas, los gastos iniciales de depósito y mes de adelanto, la documentación necesaria y todo lo que tenga que ver con cuestiones legales.
¿Qué son las expensas de un departamento o casa y qué incluyen?
Las expensas son un pago mensual obligatorio que hacen los dueños de una propiedad, condominio o edificio para cubrir gastos específicos. Hay alquileres que no tienen expensas, como las casas que están fuera de barrios privados o departamentos que no están en edificios con consorcio y encargado.
Las expensas cubren mantenimiento del edificio, de los ascensores, espacios de uso compartido, limpieza de los pasillos, retiro de la basura, mantenimiento de cocheras, seguridad del edificio y sueldos del encargado.
Las expensas se calculan según el tamaño de la casa o departamento y se dividen en dos clases principales: las ordinarias y las extraordinarias. Las expensas ordinarias incluyen gastos habituales del lugar y arreglos comunes. Las extraordinarias son para gastos de obras nuevas, mejoras o reparaciones imprevistas.
Las expensas ordinarias las paga generalmente el inquilino de acuerdo a lo que especifique el contrato, pero las extraordinarias corresponden al propietario.
Existen casas y departamentos que no pagan expensas porque no tienen espacios compartidos, no hay un administrador fijo o es una casa dividida en departamentos. Las casas que pagan expensas son las que forman parte de un barrio privado, un complejo cerrado o un condominio.
¿Qué determina el aumento de las expensas?
Las expensas de un departamento o casa van aumentando de acuerdo a los salarios del personal, los costos de mantenimiento y las subas en los servicios públicos.
No pagar las expensas es un problema. Se acumulan intereses punitorios, que son básicamente cargos por atraso y una deuda que aumenta mes a mes. En el peor de los casos, puede terminar en juicio o embargo.
En pocas palabras
- Expensas: Detallan gastos mensuales obligatorios para propiedades en edificios o barrios privados.
- Cobertura: Incluyen mantenimiento, seguridad, sueldos de encargados y servicios comunes del inmueble.
- Diferenciación: Se distinguen expensas ordinarias (gastos habituales, a cargo del inquilino) y extraordinarias (obras, a cargo del propietario).