Si se rompe algo en una casa de alquiler: ¿qué cosas paga el propietario y cuáles el inquilino?

Cuando alquilamos una casa, un departamento o un comercio, siempre hay que pensar en los posibles daños o roturas. Cuando se realiza el alquiler por medio de un contrato, de manera legal y especificando bien las obligaciones de cada parte, hay que prestar mucha atención y conocer la ley antes que nada.
Seguramente, si alquilas un departamento o una casa, alguna vez se te rompió algo accidentalmente o se rompió algo de la estructura general del inmueble de la nada, por el desgaste y sin haberlo tocado. Estos dos tipos de accidentes y arreglos son determinantes cuando se trata de saber quién paga.
No todo arreglo lo paga el inquilino y no todo arreglo lo paga el propietario. Dependiendo del objeto roto o el tipo de problema, la responsabilidad puede recaer sobre uno u otro. Te explico qué corresponde y qué dice la ley en Argentina al respecto.
Si se rompe algo en una casa de alquiler o en un departamento: ¿quién paga?
En Argentina, cuando se trata de alquileres y propiedades, los contratos se elaboran tomando como base o línea de acción la ley simple de alquileres en el Código Civil y Comercial, que regula los derechos y obligaciones de la persona que va a alquilar y de la persona propietaria del inmueble.
Esta ley considera cuestiones diversas en relación con un alquiler. Por ejemplo, menciona que el contrato debe ser hecho siempre por escrito y que ambas partes deben tenerlo.
El pago se puede pactar libremente, así como las fechas y los aumentos (aunque los incrementos se rigen por ley también). También se explica todo sobre mes de depósito, garantías y expensas.
Pero, ¿qué pasa cuando algo se rompe? Los gastos de reparación de una casa o departamento de alquiler van a depender del origen del problema. El arreglo puede recaer sobre el inquilino o el propietario.
Como primer principio básico, el propietario tiene que entregar al inquilino el inmueble en buenas condiciones y apto para el uso. También debe mantenerlo en condiciones mientras el inquilino esté en él.
Si los daños son estructurales, hay filtraciones de agua, fallas eléctricas, problemas con las cañerías, se rompen artefactos de la casa por el desgaste normal o falta alguna instalación esencial, la responsabilidad recae sobre el propietario.
El inquilino, por su parte, tiene obligaciones esenciales sobre la casa o departamento. Debe conservar el inmueble en buen estado, realizar mantenimientos menores, reparar cosas rotas por uso indebido o negligencia y responder a los daños generados por él o por terceros.
Si se rompe una ventana o vidrio, se pierden las llaves, se mancha la pared o se daña algún mueble en el caso de ser amoblado, el arreglo le corresponde al inquilino.
¿Qué arreglo se considera urgente?
Cuando los arreglos de la casa o el departamento tienen que ver con la seguridad, la salud o la habitabilidad del espacio, es un arreglo urgente.
Ejemplo de ello es una pérdida de gas, una casa inundada, la falta total de agua, un calefón roto en pleno invierno o un caño que se pinchó. El propietario debe responder con rapidez al problema.
En pocas palabras
- Responsabilidad de Arreglos: El propietario debe mantener la propiedad en condiciones habitables y responder por daños estructurales o de desgaste.
- Obligaciones del Inquilino: El inquilino es responsable por reparaciones menores y daños causados por mal uso o negligencia.
- Arreglos Urgentes: Problemas de seguridad, salud o habitabilidad, como fugas de gas o falta de agua, son responsabilidad inmediata del propietario.