Si se rompe algo en una casa de alquiler: ¿qué cosas paga el propietario y cuáles el inquilino?

Si se rompe algo en una casa de alquiler o en un departamento: ¿quién paga?

En Argentina, cuando se trata de alquileres y propiedades, los contratos se elaboran tomando como base o línea de acción la ley simple de alquileres en el Código Civil y Comercial, que regula los derechos y obligaciones de la persona que va a alquilar y de la persona propietaria del inmueble.

Esta ley considera cuestiones diversas en relación con un alquiler. Por ejemplo, menciona que el contrato debe ser hecho siempre por escrito y que ambas partes deben tenerlo.

El pago se puede pactar libremente, así como las fechas y los aumentos (aunque los incrementos se rigen por ley también). También se explica todo sobre mes de depósito, garantías y expensas.

Ambas partes tienen obligaciones cuando algo se rompe.

Pero, ¿qué pasa cuando algo se rompe? Los gastos de reparación de una casa o departamento de alquiler van a depender del origen del problema. El arreglo puede recaer sobre el inquilino o el propietario.

Como primer principio básico, el propietario tiene que entregar al inquilino el inmueble en buenas condiciones y apto para el uso. También debe mantenerlo en condiciones mientras el inquilino esté en él.

Si los daños son estructurales, hay filtraciones de agua, fallas eléctricas, problemas con las cañerías, se rompen artefactos de la casa por el desgaste normal o falta alguna instalación esencial, la responsabilidad recae sobre el propietario.

El inquilino, por su parte, tiene obligaciones esenciales sobre la casa o departamento. Debe conservar el inmueble en buen estado, realizar mantenimientos menores, reparar cosas rotas por uso indebido o negligencia y responder a los daños generados por él o por terceros.

Si se rompe una ventana o vidrio, se pierden las llaves, se mancha la pared o se daña algún mueble en el caso de ser amoblado, el arreglo le corresponde al inquilino.

¿Qué arreglo se considera urgente?

Cuando los arreglos de la casa o el departamento tienen que ver con la seguridad, la salud o la habitabilidad del espacio, es un arreglo urgente.

Existen arreglos estructurales urgentes.

Ejemplo de ello es una pérdida de gas, una casa inundada, la falta total de agua, un calefón roto en pleno invierno o un caño que se pinchó. El propietario debe responder con rapidez al problema.