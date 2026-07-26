Chau factura cara: la cantidad de horas ideal para usar la estufa eléctrica en invierno

Con la llegada del invierno, mantener la casa templada sin que la factura de luz pegue un salto inesperado es uno de los mayores desafíos para los argentinos. A la hora de enfrentar el frío, encender la estufa eléctrica o el caloventor parece la solución más rápida, pero mantenerlos encendidos durante horas puede terminar siendo un error para la economía.
Las estufas eléctricas operan a potencias altísimas que rozan entre los 1000 y 2000 watts (W). Este hecho hace que sean de los dispositivos que más energía consumen en casa.
Cuántas horas conviene dejar encendida la estufa eléctrica
El gran dilema de cada invierno es saber exacto cuánto tiempo mantener prendido el artefacto para no pasar frío ni sufrir con la boleta. Para que el uso sea eficiente, se aconseja seguir una recomendación fundamental de los especialistas en ahorro energético.
El límite sugerido indica que el uso continuo de la estufa eléctrica no debería superar las 3 a 4 horas diarias por ambiente. Sobrepasar este margen hace que la lectura del medidor se dispare hacia los escalones de consumo más caros de las empresas distribuidoras.
La estrategia adecuada consiste en encender el equipo en tandas de 45 a 60 minutos para aclimatar el ambiente y, una vez alcanzada una temperatura agradable, apagarlo o dejar que el termostato regule el clima de forma automática.
Inteligencia para no gastar de más
Los especialistas del sector energético detallan que el control del tiempo y la temperatura representan la diferencia entre una factura pagable y un presupuesto arruinado.
Para que el beneficio se note de verdad en la boleta de luz, resulta fundamental evitar un error muy común: sobrecalentar los ambientes.
Buscar que la habitación alcance temperaturas elevadas en pocos minutos no hará que el frío se vaya más rápido; solo logrará disparar el consumo de energía adentro de tu casa. La recomendación de los expertos es mantener la calefacción a una temperatura constante cercana a los 20°C y mantener cerradas las puertas de las habitaciones desocupadas para no diluir el calor.
En pocas palabras
- Uso eficiente: no superar las 3 o 4 horas diarias de uso continuo de estufas eléctricas.
- Ahorro energético: apagar el equipo o usar el termostato para mantener una temperatura agradable.
- Evitar sobrecalentamiento: no buscar temperaturas elevadas en poco tiempo para no disparar el consumo.