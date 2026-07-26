Chau factura cara: la cantidad de horas ideal para usar la estufa eléctrica en invierno

El límite sugerido indica que el uso continuo de la estufa eléctrica no debería superar las 3 a 4 horas diarias por ambiente. Sobrepasar este margen hace que la lectura del medidor se dispare hacia los escalones de consumo más caros de las empresas distribuidoras.

El error que todos cometen es el de sobrecalentar los ambientes.

La estrategia adecuada consiste en encender el equipo en tandas de 45 a 60 minutos para aclimatar el ambiente y, una vez alcanzada una temperatura agradable, apagarlo o dejar que el termostato regule el clima de forma automática.

Inteligencia para no gastar de más

Los especialistas del sector energético detallan que el control del tiempo y la temperatura representan la diferencia entre una factura pagable y un presupuesto arruinado.

Para que el beneficio se note de verdad en la boleta de luz, resulta fundamental evitar un error muy común: sobrecalentar los ambientes.

Buscar que la habitación alcance temperaturas elevadas en pocos minutos no hará que el frío se vaya más rápido; solo logrará disparar el consumo de energía adentro de tu casa. La recomendación de los expertos es mantener la calefacción a una temperatura constante cercana a los 20°C y mantener cerradas las puertas de las habitaciones desocupadas para no diluir el calor.