Una verdadera tragedia se vivió en el partido de Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, durante la madrugada del lunes. Allí el fuego se apoderó de una casa atrapando a cinco niños y dos adultos. El saldo fue muy triste.
Incendio, tragedia y menores internados por un incendio provocado por una estufa eléctrica
El incendio se desató en una vivienda en la que habían cinco niños y dos adultos. Una pequeña de 3 años murió a causa de la inhalación de monóxido de carbono
El incendio ocurrió en una casa situada en Nazca y Lavoisier, según relató el sitio Pilar Diario. Allí se encontraban las siete personas cuando el incendio empeó a apoderarse de la vivienda.
Incendio y una víctima fatal
A pesar de que los ocupantes lograron salir de la casa, la noche terminó siendo muy triste. Esto se debió a que una nena de tres años murió a causa de inhalación de monóxido de carbono. Los otros cuatro menores, en tanto, fueron trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir atención médica preventiva.
Cuáles fueron las causas del incendio
Según los datos de las pericias, la principal hipótesis apunta que la causa del incendio fue un mal funcionanmiento de una estufa eléctrica que habría actuado como desencadenante de la tragedia.
En el lugar tuvieron que trabajar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, personal del SAME, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros de Policía Científica. La investigación continúa para determinar cómo se inició el siniestro y en qué circunstancias ocurrió la tragedia.
Cómo prevenir incendios en casa
Para tener más seguro el hogar y evitar incendios se aconseja lo siguiente:
- Detectores de humo: Instala detectores de humo en cada planta de la casa, especialmente cerca y dentro de los dormitorios. Pruébalos mensualmente y cambia las pilas al menos una vez al año.
- Instalaciones eléctricas: No sobrecargues los enchufes con demasiados aparatos. Asegúrate de que los cables no estén pelados y desenchufa planchas o aparatos de calor después de usarlos.
- Velas y estufas: Nunca dejes velas encendidas sin supervisión y mantén las estufas alejadas de muebles, cortinas o alfombras.