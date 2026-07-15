Incendio, tragedia y menores internados por un incendio provocado por una estufa eléctrica

El incendio ocurrió en una casa situada en Nazca y Lavoisier, según relató el sitio Pilar Diario. Allí se encontraban las siete personas cuando el incendio empeó a apoderarse de la vivienda.

Incendio y una víctima fatal

A pesar de que los ocupantes lograron salir de la casa, la noche terminó siendo muy triste. Esto se debió a que una nena de tres años murió a causa de inhalación de monóxido de carbono. Los otros cuatro menores, en tanto, fueron trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir atención médica preventiva.