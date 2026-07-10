Con un puñado de pruebas en sus manos, la Justicia avanzó en la investigación por los importantes incendios que ocurrieron en una de las localidades más turísticas de Salta. Se dictó la prisión preventiva del sospechoso de prender el fuego con intención, aunque la detención será en modalidad domiciliaria.
Las pruebas que dejaron preso al acusado de causa un incendio intencional de más de 200 hectáreas
El sospechoso de causar el incendio con intenciones fue imputado y quedó con arresto domiciliario
La fiscalía de Cafayate formalizó el miércoles pasado la imputación con prisión preventiva de un hombre de 32 años, acusado de haber provocado al menos dos incendios dolosos en esa localidad salteña.
Los incendios que ocurrieron hace poco más de un mes afectaron 200 hectáreas de bosque nativo que fueron arrasadas por las llamas.
Las pruebas por el incendio en Cafayate
La jueza de Garantías formalizó dicha imputación y dispuso la prisión preventiva por 30 días para el detenido por los incendios, bajo arresto domiciliario, además de prohibir cualquier comunicación con personas vinculadas a la causa.
Los incendios ocurrieron entre mayo y junio de este año, y ahora se investiga su posible conexión con la extracción de leña en la zona de finca El Monte, ubicada cerca del aeródromo Gilberto Lavaque, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.
La fiscal salteña Sandra Rojas, por su parte, reunió diversas evidencias que apuntan al imputado como responsable de los incendios. Entre ellas se incluyen denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones Número 6 y análisis de teléfonos celulares.
Además, se estableció que el detenido frecuentaba el área afectada para la extracción de leña y había manifestado intenciones de provocar más incendios, según testimonios de algunos testigos. Esta fue una de las pruebas vitales que derivó en su captura e imputación.
Asimismo, y ante la sospecha de que se trataba de un incendio intencional, la intendenta de Cafayate Rita Guevara había presentado una denuncia a principios del mes de junio, que dio origen a la investigación actualmente en curso.