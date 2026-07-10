Las pruebas que dejaron preso al acusado de causa un incendio intencional de más de 200 hectáreas

Las pruebas por el incendio en Cafayate

La jueza de Garantías formalizó dicha imputación y dispuso la prisión preventiva por 30 días para el detenido por los incendios, bajo arresto domiciliario, además de prohibir cualquier comunicación con personas vinculadas a la causa.

Los incendios ocurrieron entre mayo y junio de este año, y ahora se investiga su posible conexión con la extracción de leña en la zona de finca El Monte, ubicada cerca del aeródromo Gilberto Lavaque, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

La fiscal salteña Sandra Rojas, por su parte, reunió diversas evidencias que apuntan al imputado como responsable de los incendios. Entre ellas se incluyen denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones Número 6 y análisis de teléfonos celulares.

Además, se estableció que el detenido frecuentaba el área afectada para la extracción de leña y había manifestado intenciones de provocar más incendios, según testimonios de algunos testigos. Esta fue una de las pruebas vitales que derivó en su captura e imputación.

Asimismo, y ante la sospecha de que se trataba de un incendio intencional, la intendenta de Cafayate Rita Guevara había presentado una denuncia a principios del mes de junio, que dio origen a la investigación actualmente en curso.