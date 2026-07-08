Preocupación en la familia Higuaín por un violento robo que sufrieron en las últimas horas

La camioneta que le robaron al primo de los Higuaín.

El robo a la familia de Gonzalo Higuaín

Los sospechosos de haber cometido el robo fueron identificados como Alan Nicolás Cardozo, un joven de 29 años, y Daniela Avelina Rodríguez, de 33, quienes quedaron a disposición de la Justicia de Buenos Aires. Fueron imputados por el delito de robo agravado.

Facundo Higuaín, de 22 años, denunció el robo del vehículo, una camioneta BYD gris, tras ser abordado en las inmediaciones de su domicilio, sobre la calle Ramallo 1900, tras lo cual el personal policial inició una recorrida por la zona, según informaron fuentes policiales en forma oficial.

Mediante las tareas de campo se estableció que la camioneta tenía un sistema de rastreo satelital incorporado, ante lo cual se solicitaron los últimos movimientos del vehículo, que registraba pasos por las localidades de Pablo Nogues y Grand Bourg, en la zona norte del conurbano de Buenos Aires.

Mientras los maleantes circulaban por la calle Seguí, al llegar a la intersección con Ricardo Rojas -a escasos 200 metros de la Seccional Grand Bourg-, los agentes interceptaron el rodado que había sido robado junto a varios efectivos de civil y procedieron al arresto de los dos sospechosos.