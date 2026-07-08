Sin corazón: dos médicos fueron acusados de robarse material de la neonatología de un hospital

Los equipos robados aparecieron en la terapia neonatal Neofénix

La investigación por el robo al hospital

La causa inició a partir de la denuncia presentada por el director general del hospital público de Salta luego de que una inspección del Ministerio de Salud provincial en la que se advirtió la posible “presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada”.

A partir de ello, conforme a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, se dispusieron numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, el secuestro y restitución judicial de los equipos al hospital, además de diversos informes técnicos y periciales.

Encontraron equipos neonatales robados del hospital público de Salta en una clínica privada

En ese marco, constató la presencia de 6 equipos médicos, cuyos números de serie coincidían con los informados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada.

Entre los fundamentos de la acusación por el presunto robo, la fiscal sostuvo que la conducta investigada “habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento”, además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.