Video: pelea y la muerte que nadie quería en los festejos de la victoria de Argentina contra Egipto

Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.

El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad. Las imágenes ya forman parte del expediente de la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, por el hecho se ordenó la autopsia para las próximas horas y la declaración de testigos.

En el Obelisco también hubo incidentes en medio de los festejos por la victoria de Argentina

Festejos y peleas en Mendoza y en Capital Federal

Lo ocurrido en Buenos Aires también se replicó en otros puntos del país, incluido Mendoza. En peatonal Sarmiento, algunos comercios cerraron sus persianas durante los festejos por temor a que sucediese algún incidente que los afectase. De hecho, se registraron algunas peleas, aunque no pasó a mayores. Algo similar ocurrió en los departamentos, donde la Policía debió intervenir para que las situaciones no pasasen a mayores.

En tanto, en Capital Federal, más precisamente alrededor del Obelisco, también se registraron incidentes y robos y se llegó a detener a alrededor de 20 personas por los desmanes. Algo similar ocurrió en Córdoba, donde también la Policía debió intervenir y detener a aproximadamente 30 personas por incidentes durante los festejos por la victoria de Argentina.