Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto por el Mundial 2026 se vieron empañados en diversos puntos del país, pero el hecho más grave ocurrió en Cañuelas, en Buenos Aires, donde un hombre de 46 años fue asesinado tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea.
Video: pelea y la muerte que nadie quería en los festejos de la victoria de Argentina contra Egipto
Un hombre de 46 años murió asesinado tras recibir un golpe en la cabeza cuando intentó separar una pelea. Hay un detenido. Las peleas quedaron registradas en video
Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió una grave lesión en medio del violento enfrentamiento.
De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.
Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.
El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad. Las imágenes ya forman parte del expediente de la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.
La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, por el hecho se ordenó la autopsia para las próximas horas y la declaración de testigos.
Festejos y peleas en Mendoza y en Capital Federal
Lo ocurrido en Buenos Aires también se replicó en otros puntos del país, incluido Mendoza. En peatonal Sarmiento, algunos comercios cerraron sus persianas durante los festejos por temor a que sucediese algún incidente que los afectase. De hecho, se registraron algunas peleas, aunque no pasó a mayores. Algo similar ocurrió en los departamentos, donde la Policía debió intervenir para que las situaciones no pasasen a mayores.
En tanto, en Capital Federal, más precisamente alrededor del Obelisco, también se registraron incidentes y robos y se llegó a detener a alrededor de 20 personas por los desmanes. Algo similar ocurrió en Córdoba, donde también la Policía debió intervenir y detener a aproximadamente 30 personas por incidentes durante los festejos por la victoria de Argentina.