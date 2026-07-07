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Locura argentina, y mendocina, en una victoria de la Selección que quedará en la memoria

El triunfo conseguido por la Selección argentina en Atlanta quedará en el recuerdo de todos los argentinos y en especial de los fanáticos que estuvieron en el imponente Mercedes Benz Stadium.

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
El mediodía del 7 de julio de 2026 en Atlanta quedará grabado en la memoria.

El mediodía del 7 de julio de 2026 en Atlanta quedará grabado en la memoria.

Por más que para algunos Egipto sea un rival no tan importante, el triunfo conseguido por la Selección argentina en Atlanta quedará en el recuerdo de todos los argentinos y en especial de los fanáticos que estuvieron este martes 7 de julio en el imponente Mercedes Benz Stadium.

El penal atajado a Messi, los goles egipcios, las polémicas con el VAR, el cabezazo del Cuti, el gol infaltable de Messi, el golazo de Enzo Fernández, las lágrimas del capitán y del DT. Todas son escenas de una película que tuvo un final más que feliz para los miles de argentinos que asistieron al cruce de octavos de final.

Los 3 goles en solo 13' dieron forma a una remontada épica, casi sin precedentes, y dieron paso al desahogo de los hinchas, a la alegría y sobre todo sirvieron para afianzar aún más el idilio entre esta Selección argentina y la gente.

Fue un mediodía, aunque como el estadio es techado parecía de noche, de emociones fuertes y difíciles de olvidar. El 3 a 2 a Egipto quedará para siempre y como una de los grandes momentos de la Selección argentina en los mundiales.

Pase lo que pase en el resto de este Mundial 2026, la euforia y la locura que se vivió durante y después de la remontada quedarán para siempre en la memoria.

Padre e hijo llegaron desde Mendoza a Atlanta: "Valió cada centavo"

"Valió cada centavo, lo que venga a partir de ahora es todo gratis", dijo Pablo, un mendocino que viajó con su hijo Juan Ignacio, de 9 años, llegó directamente a Atlanta. "Cuando llegué de la final de Qatar mi hijo tenía 5 años y me dijo 'Papá, no me dejás nunca más'. Saqué los pasajes un día antes del partido con Cabo Verde y desde ese momento es todo emoción", reveló.

"La idea era quedarnos hasta Kansas y ahora con lo que pasó hoy nos quedaremos hasta donde lleguemos, le meteremos ganas para manejar, porque los vuelos están caros", dijo mientras Juan Ignacio le manda saludos a sus compañeros de la 2017 de Pueblo Nuevo.

Son dos de los miles de argentinos que podrán contar que estuvieron en la cancha el día que la Selección dio vuelta el partido con Egipto.

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