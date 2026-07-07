Colombia falló en los penales y Suiza será el rival de Argentina en cuartos de final

Gregor Kobel fue el héroe de Suiza al taparle el disparo a Hernández para darle el triunfo y el pasaje a cuartos de final.

Un partido intenso y disputado entre Colombia y Suiza por octavos de final

Colombia quiso apostar a una mayor dinámica de la tradicional del fútbol sudamericano, y cambió velocidad por certeza y puntería en ataque, pero no logró el objetivo, ya que no pudo sincronizar los pases con sus principales atacantes; Luis Díaz y James Rodríguez.

Sin embargo el partido fue visual y emocionalmente atractivo, lleno de vértigo, ya que a cada error y pérdida de balón de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, Suiza le respondió con electrizantes contrataques que pusieron en apuros al fondo cafetero.

Dan Ndoye salta sobre la marca colombiana y se va en busca del arco rival.

El primer tiempo lo tuvo a Colombia como leve dominador, por posesión y lo cuantitativo en ofensiva. Pero en el complemento le costó retomar el control al combinado sudamericano, y hasta promediar el segundo parcial, los europeos se mostraron mejores, con Ndoye como punta de lanza.

A pura garra y coraje Colombia retomó algo de protagonismo y el partido se volvió de ida y vuelta.

Los compases finales del encuentro, en sus 90 minutos reglamentarios, mostraron a un equipo suizo más agudo y mayor resto físico, aunque en el duelo se impusieron los defensores sobre los defensas de cada equipo, y por ello se fueron a alargue.

La última llave de octavos de final del Mundial 2026 se definió por penales

Díaz de Colombia tira una chilena ante la marca y búsqueda aérea de Zakaria durante el primer tiempo del duelo Colombia- Suiza.

Colombia salió a jugar el tiempo extra con toda la personalidad uy ambición de hacer historia, y generó muchas situaciones, siendo la más clara un cabezazo de Lucumí (98'), que se estrelló en el travesaño. Posteriormente Campaz apeló al tiro de media distancia, y puso en aprietos al suizo Kobel, que apenas pudo sacarla al córner de modo desmañado.

Por el lado de Suiza, se hizo presente con un bombazo que obligó al arquero Vargas a esforzarse para evitar el gol antes de finalizar el primer parcial complementario.

El segundo parcial de la extensión tuvo a los de Néstor Lorenzo como los más ofensivos, pero fallaron en la puntería y se fueron a la definición por penales con el marcador en cero.

La síntesis de Colombia vs. Suiza

Mundial 2026 -Octavos de Final-

Estadio: BC Place de Vancouver

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Colombia (0 [3]): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias (66' Jáminton Campaz); James Rodríguez (66' Juan Fernando Quintero), Luis Suárez (82' Juan Camilo Hernández), Luis Suarez (82' Richard Ríos). DT: Néstor Lorenzo

Suiza (0 [4)]): Gregor Kobel; Denis Zakaria (87' Silvan Widmer), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (71' Miro Muheim); Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder (103' Zeki Amdouni), Ardon Jashari (46' Djibril Sow), Dan Ndoye (90' Rubén Vargas); Breel Embolo. DT: Murat Yakin.