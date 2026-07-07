Colombia falló en los penales y Suiza será el rival de Argentina en cuartos de final

Colombia enfrentó a Suiza en el estadio BC Place de Vancouver, bajo el arbitraje del salvadoreño Iván Barton. En la tanda de penales los colombianos anotaron con Juanfer Quinteros, Jáminton Campaz y Luis Díaz; mientras que Davinson Sánchez estrelló su tiro en el travesaño, y a Juan Camilo Hernández le atajó Gregor Kobel. Para Suiza convirtieron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten, y Rubén Vargas, en tanto Manuel Akanji falló su envío.
La Selección de Suiza será rival de Argentina en Cuartos de Final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 el próximo sábado (11) a las 22 -hora argentina-.
Un partido intenso y disputado entre Colombia y Suiza por octavos de final
Colombia quiso apostar a una mayor dinámica de la tradicional del fútbol sudamericano, y cambió velocidad por certeza y puntería en ataque, pero no logró el objetivo, ya que no pudo sincronizar los pases con sus principales atacantes; Luis Díaz y James Rodríguez.
Sin embargo el partido fue visual y emocionalmente atractivo, lleno de vértigo, ya que a cada error y pérdida de balón de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, Suiza le respondió con electrizantes contrataques que pusieron en apuros al fondo cafetero.
El primer tiempo lo tuvo a Colombia como leve dominador, por posesión y lo cuantitativo en ofensiva. Pero en el complemento le costó retomar el control al combinado sudamericano, y hasta promediar el segundo parcial, los europeos se mostraron mejores, con Ndoye como punta de lanza.
A pura garra y coraje Colombia retomó algo de protagonismo y el partido se volvió de ida y vuelta.
Los compases finales del encuentro, en sus 90 minutos reglamentarios, mostraron a un equipo suizo más agudo y mayor resto físico, aunque en el duelo se impusieron los defensores sobre los defensas de cada equipo, y por ello se fueron a alargue.
La última llave de octavos de final del Mundial 2026 se definió por penales
Colombia salió a jugar el tiempo extra con toda la personalidad uy ambición de hacer historia, y generó muchas situaciones, siendo la más clara un cabezazo de Lucumí (98'), que se estrelló en el travesaño. Posteriormente Campaz apeló al tiro de media distancia, y puso en aprietos al suizo Kobel, que apenas pudo sacarla al córner de modo desmañado.
Por el lado de Suiza, se hizo presente con un bombazo que obligó al arquero Vargas a esforzarse para evitar el gol antes de finalizar el primer parcial complementario.
El segundo parcial de la extensión tuvo a los de Néstor Lorenzo como los más ofensivos, pero fallaron en la puntería y se fueron a la definición por penales con el marcador en cero.
La síntesis de Colombia vs. Suiza
Mundial 2026 -Octavos de Final-
Estadio: BC Place de Vancouver
Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
Colombia (0 [3]): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias (66' Jáminton Campaz); James Rodríguez (66' Juan Fernando Quintero), Luis Suárez (82' Juan Camilo Hernández), Luis Suarez (82' Richard Ríos). DT: Néstor Lorenzo
Suiza (0 [4)]): Gregor Kobel; Denis Zakaria (87' Silvan Widmer), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (71' Miro Muheim); Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder (103' Zeki Amdouni), Ardon Jashari (46' Djibril Sow), Dan Ndoye (90' Rubén Vargas); Breel Embolo. DT: Murat Yakin.