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Mundial 2026

La Selección argentina busca el pasaje a los cuartos de final del Mundial ante Egipto: hora, TV y formaciones

La Selección argentina se medirá este martes con Egipto, en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste busca el pasaje a los cuartos de final

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi ha sido decisivo siempre en la Selección argentina. La Albiceleste se mide con Egipto en Atlanta.
Lionel Messi ha sido decisivo siempre en la Selección argentina. La Albiceleste se mide con Egipto en Atlanta.

La Selección argentina quiere seguir haciendo historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con algunos cambios, se medirá este martes con Egipto, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026 buscando un lugar en los cuartos de final del certamen.

El cotejo se jugará a las 13 (hora de Argentina), contará el arbitraje del francés Francois Letexier y se podrá ver a través de Canal 7 Mendoza, la TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Scaloni confirm&oacute; que Leandro Paredes ser&aacute; titular en la Selecci&oacute;n argentina.

Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular en la Selección argentina.

El elenco nacional tendrá modificaciones, ya que viene de vencer con sufrimiento por 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario.

Por ejemplo, en el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico podría ir en lugar de Facundo Medina, mientras que en la mitad de la cancha ingresará Leandro Paredes -Scaloni lo confirmó este lunes en la conferencia- y aunque no se sabe por quién entrará, sería en lugar de Thiago Almada, quien no anduvo bien ante Cabo Verde. Además, todavía no está confirmado si el nueve será Julián Álvarez o Lautaro Martínez, pero el primero tiene más chances de jugar.

Egipto viene de pasar a octavos con muchos problemas, ya que viene de ganarle por penales a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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Julián Álvarez recuperaría la titularidad en la Albiceleste.

La principal carta ofensiva para los dirigidos por Hossam Hassan es el delantero Mohamed Salah, que fue uno de los mejores jugadores durante la última década.

Los antecedentes entre la Selección argentina y Egipto

La Selección argentina y Egipto se enfrentaron dos veces en la historia. La primera fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y se impuso la Albiceleste por 6-0, con goles de Domingo Tarascone (3), Manuel Ferreira (2) y de Roberto Cherro.

La segunda ocasión en la que se vieron las caras fue en un amistoso en el 2008 y fue victoria argentina por 2-0 en El Cairo, con goles anotados por Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Las probables formaciones de la Selección argentina y Egipto

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Francois Letexier.

Hora: 13 de Argentina.

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

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