La Selección argentina busca el pasaje a los cuartos de final del Mundial ante Egipto: hora, TV y formaciones

Por ejemplo, en el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico podría ir en lugar de Facundo Medina, mientras que en la mitad de la cancha ingresará Leandro Paredes -Scaloni lo confirmó este lunes en la conferencia- y aunque no se sabe por quién entrará, sería en lugar de Thiago Almada, quien no anduvo bien ante Cabo Verde. Además, todavía no está confirmado si el nueve será Julián Álvarez o Lautaro Martínez, pero el primero tiene más chances de jugar.

Egipto viene de pasar a octavos con muchos problemas, ya que viene de ganarle por penales a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Julián Álvarez recuperaría la titularidad en la Albiceleste.

La principal carta ofensiva para los dirigidos por Hossam Hassan es el delantero Mohamed Salah, que fue uno de los mejores jugadores durante la última década.

Los antecedentes entre la Selección argentina y Egipto

La Selección argentina y Egipto se enfrentaron dos veces en la historia. La primera fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y se impuso la Albiceleste por 6-0, con goles de Domingo Tarascone (3), Manuel Ferreira (2) y de Roberto Cherro.

La segunda ocasión en la que se vieron las caras fue en un amistoso en el 2008 y fue victoria argentina por 2-0 en El Cairo, con goles anotados por Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Las probables formaciones de la Selección argentina y Egipto

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Francois Letexier.

Hora: 13 de Argentina.

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.