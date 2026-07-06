Días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: mismo día de la final del Mundial

La Práctica Libre 1 iniciará a las 8:30 (horario de Argentina), mientras que el segundo ensayo del día, la Práctica Libre 2, se desarrollará a partir de las 12 horas.

El rendimiento de Franco Colapinto mejoró sustancialmente en comparación al 2025.

El sábado 18 de julio la intensidad en pista aumentará de manera considerable con el último tramo de preparación y la definición de la grilla de partida. El tercer entrenamiento del fin de semana, la Práctica Libre 3, se largará a la mañana temprano, precisamente a las 7:30 horas, sirviendo como la antesala perfecta para la esperada Sesión de Clasificación principal, pautada para llevarse a cabo desde las 11 hasta las 12 horas.

El plato fuerte del fin de semana llegará el domingo 19 de julio con la largada de la carrera principal del Gran Premio de Bélgica. El semáforo del emblemático trazado europeo se apagará a las 10 horas de nuestro país, momento en que los competidores iniciarán las exigentes 44 vueltas de competencia en una pista donde la inestabilidad climática suele jugar un rol crucial en las estrategias de boxes.

El circuito en Bélgica donde correrá Franco Colapinto.

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