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Días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: mismo día de la final del Mundial

Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica; repasá el cronograma completo de la décima temporada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto vuelve a correr el mismo día de la final del Mundial.

Franco Colapinto vuelve a correr el mismo día de la final del Mundial.

Tras los buenos resultados obtenidos en el trazado británico de Silverstone, Franco Colapinto se traslada hacia uno de los escenarios más tradicionales, exigentes y respetados por todos los pilotos de la parrilla: el mítico Circuito de Spa-Francorchamps, sede del esperado Gran Premio de Bélgica.

El joven pilarense, que viene demostrando un gran ritmo de carrera y una notable capacidad de adaptación en la zona media de la parrilla, buscará capitalizar su experiencia previa en este trazado para meterse firmemente en la lucha directa por los puntos.

Franco Colapinto qued&oacute; noveno en el GP de Gran Breta&ntilde;a.

Franco Colapinto quedó noveno en el GP de Gran Bretaña.

El cronograma completo del próximo desafío de Franco Colapinto

La actividad oficial sobre el asfalto belga se pondrá en marcha el próximo viernes 17 de julio con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, fundamentales para que los ingenieros evalúen el comportamiento aerodinámico de los coches.

La Práctica Libre 1 iniciará a las 8:30 (horario de Argentina), mientras que el segundo ensayo del día, la Práctica Libre 2, se desarrollará a partir de las 12 horas.

El rendimiento de Franco Colapinto mejor&oacute; sustancialmente en comparaci&oacute;n al 2025.

El rendimiento de Franco Colapinto mejoró sustancialmente en comparación al 2025.

El sábado 18 de julio la intensidad en pista aumentará de manera considerable con el último tramo de preparación y la definición de la grilla de partida. El tercer entrenamiento del fin de semana, la Práctica Libre 3, se largará a la mañana temprano, precisamente a las 7:30 horas, sirviendo como la antesala perfecta para la esperada Sesión de Clasificación principal, pautada para llevarse a cabo desde las 11 hasta las 12 horas.

El plato fuerte del fin de semana llegará el domingo 19 de julio con la largada de la carrera principal del Gran Premio de Bélgica. El semáforo del emblemático trazado europeo se apagará a las 10 horas de nuestro país, momento en que los competidores iniciarán las exigentes 44 vueltas de competencia en una pista donde la inestabilidad climática suele jugar un rol crucial en las estrategias de boxes.

El circuito en B&eacute;lgica donde correr&aacute; Franco Colapinto.

El circuito en Bélgica donde correrá Franco Colapinto.

Todos los horarios de Franco Colapinto en la F1

  • Viernes 17 de julio:
    • Práctica Libre 1: de 08.30 a 09.30.
    • Práctica Libre 2: de 12 a 13.
  • Sábado 18 de julio:
    • Práctica Libre 3: de 07.30 a 08.30.
    • Clasificación: de 11 a 12.
  • Domingo 19 de julio:
    • Carrera: 10.

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