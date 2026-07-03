Es la serie turca considerada como la más vista del año y es furor mundial

Sin embargo, todo cambia cuando Ferit termina enamorándose de Seyran, una chica fuerte y con sueños propios, lo que desata una cadena de conflictos familiares, secretos y tensiones emocionales que afectan a todos los miembros del clan Korhan.

HBO Max: de qué trata la serie Una nueva vida

La sinopsis de la serie turca Una nueva vida gira precisamente en torno a ese choque entre el deber familiar y el deseo personal. Seyran, que inicialmente no quería formar parte de ese mundo, acaba atrapada en una familia llena de poder, mentiras y reglas estrictas, mientras intenta mantener su identidad y sus aspiraciones.

Al mismo tiempo, Ferit pasa de ser un joven inmaduro a alguien obligado a enfrentarse a sus responsabilidades, aunque su camino emocional está lleno de contradicciones.

Seyran (Afra Saracoglu) es una joven que acaba de graduarse y desea seguir estudiando. Ferit (Mert Ramazan) es un joven divertido pero irresponsable de una rica familia que no se toma la vida en serio y no le importa el negocio familiar, a pesar de que es la base de su fortuna.

Ambos se verán envueltos en un matrimonio concertado por ambas familias que ninguno de los dos desea

HBO Max: reparto de la serie Una nueva vida

Afra Saracoglu

Mert Ramazan Demir

Gulcin Santircioglu

Beril Pozam

Tráiler de la serie Una nueva vida