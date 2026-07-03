HBO Max no se queda atrás y también apuesta a las producciones turcas como esta tremenda historia que se convirtió en furor en el mundo, se trata de la serie Una nueva vida.
Es la serie turca considerada como la más vista del año y es furor mundial
HBO Max no se queda atrás y también apuesta a las producciones turcas como esta tremenda historia que se convirtió en furor en el mundo
Una nueva vida es un drama romántico que se ha convertido en un fenómeno internacional. La serie original narra la historia de Ferit Korhan, un joven heredero de una poderosa familia que vive de forma irresponsable y despreocupada.
Su abuelo, cansado de su comportamiento, decide obligarlo a casarse con una joven de una familia de Gaziantep para encaminar su vida.
Sin embargo, todo cambia cuando Ferit termina enamorándose de Seyran, una chica fuerte y con sueños propios, lo que desata una cadena de conflictos familiares, secretos y tensiones emocionales que afectan a todos los miembros del clan Korhan.
HBO Max: de qué trata la serie Una nueva vida
La sinopsis de la serie turca Una nueva vida gira precisamente en torno a ese choque entre el deber familiar y el deseo personal. Seyran, que inicialmente no quería formar parte de ese mundo, acaba atrapada en una familia llena de poder, mentiras y reglas estrictas, mientras intenta mantener su identidad y sus aspiraciones.
Al mismo tiempo, Ferit pasa de ser un joven inmaduro a alguien obligado a enfrentarse a sus responsabilidades, aunque su camino emocional está lleno de contradicciones.
Seyran (Afra Saracoglu) es una joven que acaba de graduarse y desea seguir estudiando. Ferit (Mert Ramazan) es un joven divertido pero irresponsable de una rica familia que no se toma la vida en serio y no le importa el negocio familiar, a pesar de que es la base de su fortuna.
Ambos se verán envueltos en un matrimonio concertado por ambas familias que ninguno de los dos desea
HBO Max: reparto de la serie Una nueva vida
- Afra Saracoglu
- Mert Ramazan Demir
- Gulcin Santircioglu
- Beril Pozam