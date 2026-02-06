Es la serie más esperada del 2026 y HBO Max acaba de sumarla a su catálogo

Embed - HBO Max Latinoamerica on Instagram: "Gays, gays, gays La serie del momento llega el 6 de febrero a HBO Max, para que puedan verla por segunda, tercera, cuarta vez, guiño guiño. #HeatedRivalry" View this post on Instagram

Los personajes de Shane Hollander e Ilya Rozanov están interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie respectivamente. Si bien esta producción se estrenó en Canadá en noviembre, recién ahora se puede ver en Latinoamérica gracias a HBO Max.

Quienes ya han tenido la oportunidad de ver "Más que rivales" aseguran que las escenas sexuales entre los personajes de Ilya y Shane son de alto voltaje. Además, en el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, esta producción tiene una calificación de aprobación del 95% basada en 22 reseñas de críticos.

El resto del elenco de "Más que rivales" incluye a:

François Arnaud como Scott Hunter.

Christina Chang como Yuna Hollander, madre de Shane.

Dylan Walsh como David Hollander, padre de Shane.

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.

Sophie Nélisse como Rose Landry.

Embed - Heated Rivalry | Trailer Oficial | HBO Max

¿Dónde se puede ver la serie "Más que rivales"?