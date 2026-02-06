HBO Max ha comenzado el mes de febrero con el acelerador a fondo, y en esta ocasión ha estrenado una serie que está basada en la serie de novelas Game Changers de Rachel Reid.
Es la serie más esperada del 2026 y HBO Max acaba de sumarla a su catálogo
Esta serie retrata el romance homosexual entre dos jugadores de hockey y se ha convertido en un verdadero éxito a nivel mundial
Se trata de Heated Rivaltry, también conocida como " Más que rivales", y es básicamente un romance deportivo creado, escrito y dirigido por Jacob Tierney. A continuación te contamos de qué trata y por qué tienes que verla.
¿De qué trata la serie "Más que rivales"?
La serie que ya se puede ver en HBO Max sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey sobre hielo rivales cuya intensa enemistad pública oculta una apasionada relación secreta y de años. A lo largo de una década, ambos luchan por conciliar su amor con la ambición profesional y la presión del deporte.
Los personajes de Shane Hollander e Ilya Rozanov están interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie respectivamente. Si bien esta producción se estrenó en Canadá en noviembre, recién ahora se puede ver en Latinoamérica gracias a HBO Max.
Quienes ya han tenido la oportunidad de ver "Más que rivales" aseguran que las escenas sexuales entre los personajes de Ilya y Shane son de alto voltaje. Además, en el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, esta producción tiene una calificación de aprobación del 95% basada en 22 reseñas de críticos.
El resto del elenco de "Más que rivales" incluye a:
- François Arnaud como Scott Hunter.
- Christina Chang como Yuna Hollander, madre de Shane.
- Dylan Walsh como David Hollander, padre de Shane.
- Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.
- Sophie Nélisse como Rose Landry.
¿Dónde se puede ver la serie "Más que rivales"?
- Argentina: la serie "Heated Rivaltry" está disponible en HBO Max.
- España: la serie "Heated Rivaltry" está disponible en Movistar+.
- Estados Unidos: la serie "Heated Rivaltry" está disponible en HBO Max.