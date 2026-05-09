Está en Prime Video, es un k-drama y no te lo puedes perder

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Tres mujeres comparten una máxima: terminar el día con un trago. Las historias de sus vidas cotidianas siempre son motivos para beber otra copa", revela la descripción de Prime Video.

En el primer episodio vemos a Hak-soo sin querer pasar otro fin de año solo. Desesperado por una compañía, organiza tres citas a ciegas en las que conoce mujeres que beben mucho más que él. Ji-goo, youtuber de origami, no para de servir soju. Ji-yeon, instructora de yoga, no se queda quieta. Por último, So-hee, una guionista adicta al trabajo, trae su computadora. Al final, sobrevivir a esas citas es más difícil que conseguir una.

Work later drink now La serie fue escrita por Wi So-young, y dirigida por Kim Jung-sik.

En el segundo episodio vemos los problemas que enfrenta cada mujer, y por qué optan por beber alcohol cuando la vida se pone difícil. A So-hee un productor la vuelve loca, mientras que a Ji-goo un joven espectador le hace un comentario desagradable.

Con el paso del tiempo, las tres mujeres enfrentan una crisis. Ahora que tienen más de 30 años, sus cuerpos no aguantan el alcohol como antes. Pero dejarlo no es una opción, así que recurren a toda clase de trucos para seguir bebiendo una copa al final del día.

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