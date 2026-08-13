Qué es el pavimento podotáctil, qué significa y por qué es tan importante para la ciudad

Este tipo de construcción o pavimento es un sistema de señalización que se coloca en el suelo para orientar y guiar a personas con discapacidad visual a través del sentido del tacto.

Consiste en una serie de baldosas con relieve colocadas en el centro de la vereda, una detrás de otra o distribuidas en forma de cuadro al finalizar una verde con un cruce de calle próximo.

¿Qué significa y cuáles son sus objetivos? El pavimento podotáctil cumple funciones de orientación, prevención de riesgos en la ciudad, la calle o vereda y proporciona autonomía de desplazamiento en entornos seguros a las personas con discapacidad visual.

Existen dos tipos de pavimento podotáctil que suelen ir juntos y combinados. El más utilizado es el pavimento de dirección, que consiste en bandas longitudinales en relieve sobre la vereda.

Por qué se realizan este tipo de pavimentos.

Los botones o pavimento de advertencia son otro tipo de sistema. Son baldosas con puntos circulares en relieve que alertan de un posible peligro o cambio de dirección en la calle o vereda. Es una advertencia para detenerse y prestar atención.

Otros ejemplos de urbanización inclusiva en la ciudad o en las construcciones de todo tipo son las rampas en los edificios, calles, veredas y colectivos. Las puertas automáticas, barras de apoyo, señalización multisensorial y cruces seguros de calles con reductores de velocidad y semáforos más largos.

Qué significa y representa este pavimento para una ciudad

La importancia de las urbanizaciones y construcciones inclusivas es enorme.

Es un sistema de urbanización inclusivo y de seguridad.

Este tipo de normativas urbanas y diseños arquitectónicos inclusivos convierten los espacios públicos y de transporte en lugares accesibles y justos, previenen accidentes y proporcionan autonomía a los ciudadanos.