En la vía pública general se pueden notar pavimentos o baldosas con diferencia de relieve o forma. Para saber qué significa este detalle en las calles o veredas de la ciudad, antes hay que pensar en su origen para comprender su funcionalidad e importancia.
Qué es el pavimento podotáctil, qué significa y por qué es tan importante para la ciudad
Te explico qué significa esta señalización típica de las veredas y calles de la ciudad. Una implementación con un fin muy interesante e importante
¿Qué significa el pavimento podotáctil y quién lo inventó?
El pavimento podotáctil que vemos en la ciudad y no sabemos qué significa y por qué se coloca, fue inventado por el inventor japonés Seiichi Miyake en Japón en 1965. Miyake financió la creación de estas baldosas (originalmente llamadas bloques Tenji) para ayudar a un amigo cercano que estaba perdiendo la vista.
El sistema se instaló por primera vez el 18 de marzo de 1967 en la ciudad de Okayama, Japón, cerca de una escuela para personas con discapacidad visual. Hoy, el pavimento podotáctil está en casi toda ciudad grande, pueblo, calle y vereda. En muchos sitios o municipios se implementa por leyes u ordenanzas.
Este tipo de construcción o pavimento es un sistema de señalización que se coloca en el suelo para orientar y guiar a personas con discapacidad visual a través del sentido del tacto.
Consiste en una serie de baldosas con relieve colocadas en el centro de la vereda, una detrás de otra o distribuidas en forma de cuadro al finalizar una verde con un cruce de calle próximo.
¿Qué significa y cuáles son sus objetivos? El pavimento podotáctil cumple funciones de orientación, prevención de riesgos en la ciudad, la calle o vereda y proporciona autonomía de desplazamiento en entornos seguros a las personas con discapacidad visual.
Existen dos tipos de pavimento podotáctil que suelen ir juntos y combinados. El más utilizado es el pavimento de dirección, que consiste en bandas longitudinales en relieve sobre la vereda.
Los botones o pavimento de advertencia son otro tipo de sistema. Son baldosas con puntos circulares en relieve que alertan de un posible peligro o cambio de dirección en la calle o vereda. Es una advertencia para detenerse y prestar atención.
Otros ejemplos de urbanización inclusiva en la ciudad o en las construcciones de todo tipo son las rampas en los edificios, calles, veredas y colectivos. Las puertas automáticas, barras de apoyo, señalización multisensorial y cruces seguros de calles con reductores de velocidad y semáforos más largos.
Qué significa y representa este pavimento para una ciudad
La importancia de las urbanizaciones y construcciones inclusivas es enorme.
Este tipo de normativas urbanas y diseños arquitectónicos inclusivos convierten los espacios públicos y de transporte en lugares accesibles y justos, previenen accidentes y proporcionan autonomía a los ciudadanos.
En pocas palabras
- Pavimento podotáctil: Sistema de baldosas con relieve para guiar a personas con discapacidad visual.
- Invención: Creado en 1965 por Seiichi Miyake en Japón para ayudar a un amigo con problemas de visión.
- Funcionalidad: Orienta, previene riesgos y promueve la autonomía en la vía pública.