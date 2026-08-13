Qué significa ser el hermano del medio y cuál es la verdad sobre el "hijo sándwich"

Para el árbol genealógico ser el hijo del medio tiene un significado escondido, que pocos conocen y habla mucho sobre su ser, su identidad y el rol familiar. Primero que nada, suele ser el conflictivo de la casa: de carácter fuerte, independiente, y rebelde.

Es el hermano que suele sentir que no tiene un lugar definido al interior de la familia, a veces se siente descuidado y poco considerado, lo que le genera sentimientos de inseguridad y una autoestima pobre. Sin embargo, desde una mirada espiritual, es el que siempre adopta el rol del mediador o conciliador familiar porque ese es uno de sus dones o superpoderes por lo que el árbol le asignó ese lugar.

Ser el "hijo sándwich"

El ‘síndrome del hijo del medio’ o ‘síndrome del hijo sándwich’ es un término psicológico que se usa para referirse a que los hijos del medio son excluidos, ignorados o incluso descuidados debido a su orden de nacimiento.

Bajo este nombre se conoce a las personas que ocupan el lugar de nacimiento en medio de dos hermanos. Este síndrome no es un trastorno de personalidad, ni mucho menos una enfermedad como tal, sino más bien es un rol que hace al hijo de en medio comportarse, y sentirse, de manera diferente al resto de sus hermanos.

Un niño sándwich puede llegar a percibir que ya no es el consentido porque ya ha nacido alguien más pequeño que él, también que no es lo suficientemente grande para gozar de la valía que tiene su hermano mayor ni lo suficientemente chico para ser el que se lleve toda la atención.

En algunas ocasiones, los hermanos medianos suelen ser los más olvidados de la familia, pero paradójicamente, este olvido les puede estimular su personalidad ganadora y desafiante.