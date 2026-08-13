Si hay una persona zurda en tu familia, te contamos qué significa, por qué es diferente y cuál es su misión

Ser zurdo o usar la mano izquierda para realizar actividades cotidianas, tiene un gran significado dentro de la familia. Aunque representa solo alrededor del 10% de la población mundial, su aparición en una nueva generación puede levantar preguntas sobre genética, la historia familiar y hasta sobre la "misión” de la persona. ¿Qué significa?
Una de las mayores dudas que existe es qué viene a decir que nazca un bebé con cartcaterísticas de zurdo dentro de la familia, qué viene a decir y cuál es su misión espiritual dentro del árbol genealógico.
Qué significa que haya una persona zurda en la familia y cuál es su misión
Más allá de la conmemoración oficial, en el plano personal y familiar tener un miembro zurdo suele verse como una señal especial. Cuando nace una persona con estas características en el árbol genealógico, su llegada trae consigo nuevas maneras de ver y manifestar lo que aún no se ha resuelto.
Son la "solución biológica" a la falta de integrantes del sexo puesto porque biológicamente utilizan el hemisferio cerebral opuesto a los de su mismo sexo diestros. Además,en el día a día pueden aportar una perspectiva distinta, desafiar la rutina y proponer formas originales de hacer las cosas.
Desde hace años se cree que los zurdos cumplen un rol protector o se les atribuye la capacidad de romper patrones y abrir caminos nuevos, algo que en el presente se asocia con su espíritu independiente y creativo.
Si bien hay evidencia de que existe una predisposición hereditaria, el desarrollo cerebral y el entorno en que se cría la persona también influyen en esta singularidad. Son vistos como agentes de cambio dentro del árbol genealógico, capaces de romper con ciclos familiares repetitivos o traer nuevas perspectivas a situaciones antiguas.
Día del zurdo: por qué se celebra el 13 de agosto
Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca visibilizar cómo es vivir en un mundo pensado, en gran parte, para personas diestras.
Se estima que alrededor del 10% de la población mundial es zurda, entre ellas: Lionel Messi, Diego Maradona, Charly García, Ángel Di María, Gustavo Cerati, Ned Flanders y Manu Ginóbili, son algunas de las figuras y personajes más icónicos.
En pocas palabras
- Día del Zurdo: se celebra el 13 de agosto para visibilizar la vida en un mundo diseñado para diestros.
- Significado familiar: tener un miembro zurdo aporta nuevas perspectivas y a menudo se considera una señal especial.
- Rol social: se cree que los zurdos rompen patrones, abren caminos nuevos y poseen espíritu independiente y creativo.