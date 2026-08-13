Qué es la Pampa del Leoncito y por qué es un sitio protegido en San Juan

El reciente episodio en el que una camioneta 4x4 avanzó 1,5 kilómetros sobre la Pampa del Leoncito hasta quedar encajada puso en evidencia la fragilidad de uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan. Las marcas dejadas sobre la superficie podrían tardar hasta 100 años en desaparecer de forma natural, un impacto severo para un entorno desértico cuyo equilibrio depende de la conservación intacta de su suelo.
Ubicada en el departamento de Calingasta, al oeste sanjuanino y dentro del área de influencia del Parque Nacional El Leoncito, esta cuenca popularmente llamada Barreal Blanco abarca una extensión de 12 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. Su superficie está formada por una capa lisa y compacta de limos y arcillas de origen salino, lo que genera un escenario blanco y completamente plano frente a la Cordillera de los Andes.
Un santuario para la astronomía y los deportes de viento
El valor de la Pampa del Leoncito trasciende su atractivo visual. Sus vientos constantes la convierten en el escenario principal para la práctica del carrovelismo, un deporte donde carros a vela aprovechan las ráfagas para alcanzar altas velocidades sin erosionar la costra salina. Asimismo, el predio es apto para disciplinas como el kitebuggy, el avistaje de aves, el trekking y el geoturismo.
A nivel científico, la zona reúne condiciones excepcionales para la observación del espacio. La extrema aridez del clima, la escasa nubosidad y la ausencia de contaminación lumínica justificaron la instalación de observatorios astronómicos en sus cercanías y convirtieron al cielo nocturno del Barreal en un recurso natural protegido. Por estas razones, la Ley Provincial Nº 571-F declaró al predio Monumento Natural, Sitio Histórico y Lugar Histórico Provincial, otorgándole un marco legal rígido para resguardar su patrimonio y sus recursos hídricos.
Por qué el suelo arcilloso es tan vulnerable a los vehículos
La protección legal del predio responde directamente a la extrema sensibilidad de su terreno. Cuando la superficie recibe precipitaciones o acumula humedad, la capa de arcilla pierde firmeza y se transforma en una mezcla maleable. Si un vehículo pesado ingresa en esas condiciones o realiza maniobras de frenado y aceleración, rompe la costra salina y hunde el terreno, generando grietas profundas que el viento y la escasez de lluvias tardan décadas en nivelar.
Por este motivo, los protocolos de conservación prohíben estrictamente la circulación de transporte pesado, el acampe sobre la planicie y el ingreso de cualquier vehículo cuando el suelo presenta agua. La preservación de este Monumento Natural exige respetar el tránsito exclusivo por las huellas consolidadas para evitar daños irreversibles en la estructura del Barreal Blanco.
En pocas palabras
- Pampa del Leoncito: un área protegida en San Juan, vulnerable por su suelo arcilloso.
- Fragilidad del terreno: el ingreso de vehículos causa daños irreversibles y lentos de reparar.
- Protección legal: declarada Monumento Natural por su valor astronómico, deportivo y paisajístico.