Qué es la Pampa del Leoncito y por qué es un sitio protegido en San Juan

Los vientos constantes del Barreal convierten a la Pampa del Leoncito en un escenario ideal para el carrovelismo.

A nivel científico, la zona reúne condiciones excepcionales para la observación del espacio. La extrema aridez del clima, la escasa nubosidad y la ausencia de contaminación lumínica justificaron la instalación de observatorios astronómicos en sus cercanías y convirtieron al cielo nocturno del Barreal en un recurso natural protegido. Por estas razones, la Ley Provincial Nº 571-F declaró al predio Monumento Natural, Sitio Histórico y Lugar Histórico Provincial, otorgándole un marco legal rígido para resguardar su patrimonio y sus recursos hídricos.

Deportes como el carrovelismo y el kitebuggy aprovechan las ráfagas del lugar sin dañar la costra salina.

Por qué el suelo arcilloso es tan vulnerable a los vehículos

La protección legal del predio responde directamente a la extrema sensibilidad de su terreno. Cuando la superficie recibe precipitaciones o acumula humedad, la capa de arcilla pierde firmeza y se transforma en una mezcla maleable. Si un vehículo pesado ingresa en esas condiciones o realiza maniobras de frenado y aceleración, rompe la costra salina y hunde el terreno, generando grietas profundas que el viento y la escasez de lluvias tardan décadas en nivelar.

La acumulación de humedad vuelve maleable la arcilla, por lo que el peso de un vehículo destruye la costra salina.

Por este motivo, los protocolos de conservación prohíben estrictamente la circulación de transporte pesado, el acampe sobre la planicie y el ingreso de cualquier vehículo cuando el suelo presenta agua. La preservación de este Monumento Natural exige respetar el tránsito exclusivo por las huellas consolidadas para evitar daños irreversibles en la estructura del Barreal Blanco.