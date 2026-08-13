Quini 6 histórico: un apostador ganó más de $1.100 millones: de dónde es y cuáles fueron los números ganadores

El sorteo del Quini 6 correspondiente al miércoles 12 de agosto de 2026 dejó dos nuevos multimillonarios en Argentina. La Lotería de Santa Fe confirmó que los cupones ganadores con los seis aciertos en las modalidades "La Segunda" y "Siempre Sale" fueron vendidos en la provincia de Corrientes y en la capital salteña, respectivamente.
El premio mayor de la jornada correspondió a la modalidad "La Segunda del Quini". Un apostador de la localidad de Paso de los Libres (Corrientes) acertó la combinación completa y se adjudicó un pozo de $1.100.000.000. Los números extraídos en ese sorteo fueron el 04, 08, 16, 20, 24 y 36.
Por su parte, la modalidad "Siempre Sale", que habitualmente distribuye su pozo entre múltiples ganadores con cinco o cuatro aciertos, registró esta vez un único cupón con los seis números. El ganador, radicado en Salta Capital, obtuvo un total de $381.004.236 al elegir la serie 13, 21, 23, 26, 32 y 33.
Resumen de los resultados del sorteo
Tanto la modalidad "Tradicional" como la "Revancha" del Quini 6 quedaron vacantes al no registrarse apuestas con seis aciertos, por lo que sus pozos se acumularán para la próxima jugada.
- Tradicional: 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 44 | Ganadores: Vacante | Premio: Acumulado
- La Segunda: 04 - 08 - 16 - 20 - 24 - 36 | Ganadores: 1 (Paso de los Libres, Corrientes) | Premio: $1.100.000.000
- Revancha: 03 - 07 - 22 - 24 - 25 - 33 | Ganadores: Vacante | Premio: Acumulado
- Siempre Sale: 13 - 21 - 23 - 26 - 32 - 33 | Ganadores: 1 (Salta Capital) | Premio: $381.004.236
Valores de las apuestas y próximos sorteos
El valor total del ticket para participar en todas las modalidades del Quini 6 es de $2.500, desglosado de la siguiente manera:
- Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500
- Revancha: $500 adicionales
- Siempre Sale: $500 adicionales
Los sorteos de la Lotería de Santa Fe son sábados y domingos, por lo que hay que estar atento a si se juega, para saber si sos un nuevo multimillonario gracias al Quini 6.
En pocas palabras
- Histórico Quini 6: Un apostador de Paso de los Libres, Corrientes, ganó $1.100 millones con los números 04, 08, 16, 20, 24 y 36.
- Segundo premio: Otro ganador en Salta Capital obtuvo $381.004.236 con los números 13, 21, 23, 26, 32 y 33.
- Pozos acumulados: Las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes y suman para el próximo sorteo.