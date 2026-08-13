Quini 6 histórico: un apostador ganó más de $1.100 millones: de dónde es y cuáles fueron los números ganadores

El premio mayor de la jornada correspondió a la modalidad "La Segunda del Quini". Un apostador de la localidad de Paso de los Libres (Corrientes) acertó la combinación completa y se adjudicó un pozo de $1.100.000.000. Los números extraídos en ese sorteo fueron el 04, 08, 16, 20, 24 y 36.

Por su parte, la modalidad "Siempre Sale", que habitualmente distribuye su pozo entre múltiples ganadores con cinco o cuatro aciertos, registró esta vez un único cupón con los seis números. El ganador, radicado en Salta Capital, obtuvo un total de $381.004.236 al elegir la serie 13, 21, 23, 26, 32 y 33.