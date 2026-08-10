El Quini 6 volvió a entregar una fortuna en este sorteo 3.398 del domingo 9 de agosto de 2026: decenas de jugadores se repartieron los U$S 3 millones en el Siempre Sale y un solo apostador tuvo los seis aciertos en La Segunda y se alzó con más de $4 mil millones.
Histórico sorteo del Quini 6: quiénes ganaron los U$S3 millones y más de $4 mil millones en La Segunda
Un afortunado del Quini 6 acertó los seis números de La Segunda en el sorteo 3.398 de este domingo. Además, decenas de apostadores se repartieron 3 millones de dólares en el Siempre Sale.
En un sorteo especial por el 38º aniversario del Quini 6, el juego de azar preferido de los argentinos entregó este domingo:
- U$S 3 millones en el Siempre Sale con cinco aciertos con los números 01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40
44 ganadores que cada uno cobrará U$S 68.181,82
-
8 de Santa Fe, 8 de Buenos Aires, 8 de Córdoba, 7 de CABA, 4 de Mendoza, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Chubut, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco, 1 de Río Negro y 1 de Santa Cruz
- $4.350.196.620 en La Segunda, con seis aciertos y los números 11 - 13 - 23 - 25 - 26 - 30
- el ganador compró su boleta en la calle Gral. López al 300, La Criolla, Santa Fe
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3.398 del domingo 9 de agosto de 2026
- TRADICIONAL
06 - 09 - 10 - 18 - 22 - 31
POZO VACANTE 6 aciertos ($7.064.308.818)
232 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $494.443,71
7.890 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.000
- LA SEGUNDA
11 - 13 - 23 - 25 - 26 - 30
1 GANADOR con 6 aciertos ganó $4.350.196.620 (Agencia 8.232/000, Gral. López 386, Localidad de La Criolla, provincia de Santa Fe)
89 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.288.186,97
4.672 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.365,86
- REVANCHA
01 - 03 - 18 - 23 - 24 - 31
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.919.532.810)
- SIEMPRE SALE
01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40 (Sorteo Aniversario de los U$S3.000.000)
44 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará U$S68.181,82
(8 de Santa Fe, 8 de Buenos Aires, 8 de Córdoba, 7 de CABA, 4 de Mendoza, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Chubut, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco, 1 de Río Negro y 1 de Santa Cruz)
- POZO EXTRA
01 – 03 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31
4.356 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $45.913,68