En un sorteo especial por el 38º aniversario del Quini 6, el juego de azar preferido de los argentinos entregó este domingo:

U$S 3 millones en el Siempre Sale con cinco aciertos con los números 01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40

con cinco aciertos con los números 44 ganadores que cada uno cobrará U$S 68.181,82

8 de Santa Fe, 8 de Buenos Aires, 8 de Córdoba, 7 de CABA, 4 de Mendoza, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de Chubut, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco, 1 de Río Negro y 1 de Santa Cruz

$4.350.196.620 en La Segunda , con seis aciertos y los números 11 - 13 - 23 - 25 - 26 - 30

en , con seis aciertos y los números el ganador compró su boleta en la calle Gral. López al 300, La Criolla, Santa Fe

Histórico sorteo del Quini 6: quiénes ganaron los U$S3 millones y más de $4 mil millones en La Segunda.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3.398 del domingo 9 de agosto de 2026

TRADICIONAL

06 - 09 - 10 - 18 - 22 - 31