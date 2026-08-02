El Quini 6 realiza este domingo 2 de agosto de 2026 el sorteo 3396, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Además, celebrando el 38º aniversario del Quini 6, el próximo domingo 9 de agosto de 2026 se sortearán de manera extraordinaria U$S3.000.000, libre de impuestos, en el Sale o Sale. ¡No te lo pierdas!
Quini 6: los resultados del sorteo 3396 del domingo 2 de agosto
- TRADICIONAL
00 - 12 - 23 - 29 - 43 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($6.015.882.600)
6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.319.728
814 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.608,74
- LA SEGUNDA
01 - 13 - 18 - 29 - 31 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.301.770.402)
27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.071.050,67
1.418 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.830,40
- REVANCHA
02 - 03 - 19 - 20 - 23 - 25
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.124.700.206)
- SIEMPRE SALE
00 - 01 - 09 - 22 - 27 - 29
22 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $22.785.020,18
(4 de Santa Fe, 3 de Neuquén, 3 de Buenos Aires, 3 de Córdoba, 2 de Capital Federal, 2 de Entre Ríos, 1 de Catamarca, 1 de Santiago del Estero, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza, 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
00 - 01 - 02 - 03 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25 - 29 - 31 - 43 - 44 - 45
869 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $230.149,60
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15