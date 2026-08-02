POZO VACANTE 6 aciertos ($6.015.882.600)

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.319.728

814 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.608,74

LA SEGUNDA

01 - 13 - 18 - 29 - 31 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.301.770.402)

27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.071.050,67

1.418 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.830,40

REVANCHA

02 - 03 - 19 - 20 - 23 - 25

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.124.700.206)

SIEMPRE SALE

00 - 01 - 09 - 22 - 27 - 29

22 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $22.785.020,18

(4 de Santa Fe, 3 de Neuquén, 3 de Buenos Aires, 3 de Córdoba, 2 de Capital Federal, 2 de Entre Ríos, 1 de Catamarca, 1 de Santiago del Estero, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza, 1 de Misiones)

POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 03 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25 - 29 - 31 - 43 - 44 - 45

869 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $230.149,60

Quini 6: los resultados del sorteo 3396 del domingo 2 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: