4 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.597.327,59

292 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.220,80

4.367 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

BRINCO JUNIOR

06 - 12 - 17 - 18 - 26 - 34

11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.903.320,70

Brinco: los resultados del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21