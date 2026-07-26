Este apostador del Brinco oriundo de una localidad del interior de la provincia cuyana acertó los seis números ganadores y se alzó con un pozo de $225 millones.

Brinco: un mendocino tuvo 6 aciertos y ganó cientos de millones en el sorteo del domingo

El ganador del Brinco de este domingo compró su boleta en una agencia ubicada en: