El Brinco nuevamente hizo ganador a un apostador del interior del país, esta vez de Mendoza, que tuvo seis aciertos en el sorteo 1364 de este domingo 26 de julio de 2026.
Este apostador del Brinco oriundo de una localidad del interior de la provincia cuyana acertó los seis números ganadores y se alzó con un pozo de $225 millones.
Brinco: un mendocino tuvo 6 aciertos y ganó cientos de millones en el sorteo del domingo
El ganador del Brinco de este domingo compró su boleta en una agencia ubicada en:
- Santa Rosa, provincia de Mendoza
- Los números ganadores fueron el 05 - 08 - 11 - 14 - 28 - 39
- Salieron en la modalidad Tradicional del Brinco
- El apostador ganó $225 millones
Brinco: cuántos ganadores tuvo este sorteo 1364 del domingo 23 de julio
Tradicional
- 16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $399.065,68
- 613 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.437,30
- 6.829 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500
Brinco Junior
- Los números fueron el 02 - 08 - 09 - 24 - 30 - 34
- 3 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $10.638.412,43