No es redonda: la NASA difundió imágenes de la Tierra

La NASA difundió imágenes del planeta Tierra y lejos de lo que siempre creíamos, nuestro planeta no es redondo, ¿Qué forma tiene?
Por primera vez, la NASA reveló imágenes que muestran cuánto dista la forma de la Tierra de lo que los seres humanos creen.
Durante siglos, la humanidad representó a la Tierra como una canica azul perfectamente redonda. Sin embargo las imágenes y datos recopilados por las misiones de la NASA confirman que la superficie de nuestro planeta está lejos de ser simétrica y pulida
La verdadera forma geométrica de la Tierra es un geoide: una esfera achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a la fuerza centrífuga de su propia rotación. Pero al llevar esa medición al detalle, contemplando las diferencias de densidad en las rocas de la corteza, la distribución de los océanos y la atracción gravitatoria, la superficie real es asimétrica y rugosa.
A través de misiones satelitales como GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), la NASA logró cartografiar las variaciones en el campo gravitatorio terrestre.
El resultado visual a menudo denominado por los científicos como la "papa" espacial cuando se exageran sus relieves muestra una superficie llena de abultamientos y depresiones.
Lugares con mayor masa volcánica o cadenas montañosas ejercen más gravedad, mientras que las profundidades oceánicas generan depresiones visibles en el modelo.
Esta precisión no responde únicamente a la curiosidad científica. Entender la topografía exacta y el geoide terrestre resulta fundamental para calcular el aumento del nivel del mar, monitorear el derretimiento de los glaciares y calibrar los sistemas de navegación GPS que se utilizan a diario en todo el mundo.
Así, la ciencia espacial vuelve a derribar mitos: la Tierra no es un disco plano, pero tampoco la esfera pulida que solemos imaginar. Es un cuerpo dinámico, irregular y en constante cambio.
Fuente: minutouno.com
En pocas palabras
- La NASA reveló: la Tierra no es una esfera perfecta, sino un geoide irregular.
- Forma real: el planeta es achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, con relieves asimétricos.
- Importancia científica: su topografía exacta es crucial para el nivel del mar y la navegación GPS.