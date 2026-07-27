No es redonda: la NASA difundió imágenes de la Tierra

La verdadera forma geométrica de la Tierra es un geoide: una esfera achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a la fuerza centrífuga de su propia rotación. Pero al llevar esa medición al detalle, contemplando las diferencias de densidad en las rocas de la corteza, la distribución de los océanos y la atracción gravitatoria, la superficie real es asimétrica y rugosa.

A través de misiones satelitales como GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), la NASA logró cartografiar las variaciones en el campo gravitatorio terrestre.

El resultado visual a menudo denominado por los científicos como la "papa" espacial cuando se exageran sus relieves muestra una superficie llena de abultamientos y depresiones.

Lugares con mayor masa volcánica o cadenas montañosas ejercen más gravedad, mientras que las profundidades oceánicas generan depresiones visibles en el modelo.

Esta precisión no responde únicamente a la curiosidad científica. Entender la topografía exacta y el geoide terrestre resulta fundamental para calcular el aumento del nivel del mar, monitorear el derretimiento de los glaciares y calibrar los sistemas de navegación GPS que se utilizan a diario en todo el mundo.

Así, la ciencia espacial vuelve a derribar mitos: la Tierra no es un disco plano, pero tampoco la esfera pulida que solemos imaginar. Es un cuerpo dinámico, irregular y en constante cambio.

Fuente: minutouno.com