Buscan voluntarios para un viaje falso a Marte: estos son los requisitos exige la NASA

Para ello, los cuatro participantes permanecerán completamente aislados durante 365 días en un complejo especialmente acondicionado. El espacio contará con habitaciones privadas, una zona de trabajo compartida, sala de recreación, área de cultivo de alimentos, cocina y baños, entre otros.

Además de convivir con recursos limitados, los voluntarios deberán realizar actividades similares a las de una misión espacial real, incluyendo simulaciones de caminatas y diversas tareas científicas.

La NASA espera que la información obtenida permita mejorar la planificación de futuras misiones del programa Artemis, orientado al regreso de los seres humanos a la Luna, y también de una eventual expedición tripulada a Marte.

Los requisitos que exige la NASA para el viaje falso a Marte

Aunque no se trata de una misión espacial real, la NASA exige condiciones muy similares a las que deben cumplir sus astronautas y en caso de cumplirlas deben registrarse en el sitio web. Los requisitos solicitados son los siguientes:

Ser ciudadano estadounidense o residente permanentes con Green Card

Tener entre 30 y 55 años

Dominar el idioma inglés

Medir menos de 1,88 metros

Contar con estudios universitarios en áreas como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas, siendo preferible poseer formación de posgrado o experiencia avanzada en estos campos

No presentar necesidades alimentarias especiales, tampoco requerir ayuda para dormir ni ser sonámbulos.

Antes del inicio de la misión, previsto para agosto de 2027, los seleccionados deberán completar aproximadamente dos meses de entrenamiento y recopilación de datos. Una vez finalizada la simulación, también participarán en una etapa de evaluación para que la NASA analice cómo afectó la experiencia a su salud física y mental, información que será clave para el futuro de la exploración humana del espacio.