Buscan voluntarios para un viaje falso a Marte: estos son los requisitos exige la NASA

Viajar a Marte continúa siendo uno de los grandes objetivos de la exploración espacial. Sin embargo, antes de que una misión tripulada pueda despegar hacia dicho planeta, la NASA quiere comprobar cómo reaccionan las personas a largos periodos de aislamiento y convivencia en condiciones similares a las que enfrentarían los astronautas.
Con ese propósito, la NASA abrió la convocatoria para seleccionar cuatro voluntarios que participarán en una misión simulada en la Tierra. Aunque no viajarán al espacio, vivirán durante un año en un entorno diseñado para recrear las condiciones de un viaje a Marte.
La NASA busca voluntarios para un viaje falso a Marte
El proyecto lleva el nombre de Moon and Mars Exploration Analog y combina dos programas de simulación desarrollados anteriormente por la NASA: HERA y CHAPEA. La idea es reproducir tanto el confinamiento que experimentarían los astronautas durante el trayecto hacia Marte como las condiciones de vida una vez instalados en una base espacial.
Para ello, los cuatro participantes permanecerán completamente aislados durante 365 días en un complejo especialmente acondicionado. El espacio contará con habitaciones privadas, una zona de trabajo compartida, sala de recreación, área de cultivo de alimentos, cocina y baños, entre otros.
Además de convivir con recursos limitados, los voluntarios deberán realizar actividades similares a las de una misión espacial real, incluyendo simulaciones de caminatas y diversas tareas científicas.
La NASA espera que la información obtenida permita mejorar la planificación de futuras misiones del programa Artemis, orientado al regreso de los seres humanos a la Luna, y también de una eventual expedición tripulada a Marte.
Los requisitos que exige la NASA para el viaje falso a Marte
Aunque no se trata de una misión espacial real, la NASA exige condiciones muy similares a las que deben cumplir sus astronautas y en caso de cumplirlas deben registrarse en el sitio web. Los requisitos solicitados son los siguientes:
- Ser ciudadano estadounidense o residente permanentes con Green Card
- Tener entre 30 y 55 años
- Dominar el idioma inglés
- Medir menos de 1,88 metros
- Contar con estudios universitarios en áreas como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas, siendo preferible poseer formación de posgrado o experiencia avanzada en estos campos
- No presentar necesidades alimentarias especiales, tampoco requerir ayuda para dormir ni ser sonámbulos.
Antes del inicio de la misión, previsto para agosto de 2027, los seleccionados deberán completar aproximadamente dos meses de entrenamiento y recopilación de datos. Una vez finalizada la simulación, también participarán en una etapa de evaluación para que la NASA analice cómo afectó la experiencia a su salud física y mental, información que será clave para el futuro de la exploración humana del espacio.