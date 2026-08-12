La esposa del vicedirector del colegio Martín Zapata, sumariado porque en su clase mostró fotos sexuales ante los alumnos, asistió a la sentada en la que los chicos pidieron que las autoridades abordaran el caso. Así lo reveló María Ana Barrozo, coordinadora de Educación Secundaria de la UNCuyo, durante una entrevista con el programa "No tenés cara", de radio Nihuil.
Fotos hot en el Martín Zapata: una autoridad reveló que la esposa del docente se sumó a la sentada de protesta
La mujer aparentemente acompañó la sentada para pedir que se esclarezca el hecho. Anticipan sanciones para el directivo del colegio Martín Zapata
“La profe -en referencia a la esposa del acusado, también docente- está en la escuela y ha estado trabajando de manera normal. Justo comentábamos que ella también estuvo en la sentada, porque los profesores acompañan estas medidas y dialogan con los estudiantes”, reveló Barrozo.
Investigación en el Martín Zapata
El caso estalló luego de que alumnos de la escuela Martín Zapata denunciaran que el vicedirector del turno tarde proyectó desde su computadora personal fotografías de mujeres semidesnudas durante una clase del preuniversitario de Ingeniería. Para colmo, entre las imágenes habrían reconocido a una exdocente de la institución.
El episodio también generó interrogantes sobre la esposa del directivo. Barrozo explicó que, después del incidente, la mujer continuó cumpliendo sus funciones con normalidad. “Como parte del mismo equipo de trabajo, se le ofrece un espacio de escucha y contención, de colega a colega”, señaló.
Qué pasa tras el escándalo por las fotos sexuales
Lo de las fotos ocurrió el viernes; y las grabaciones realizadas por los estudiantes se viralizaron casi inmediatamente. El sábado se formuló un reclamo formal ante la escuela.
Al recibir el planteo de los alumnos, la UNCuyo inició un sumario y apartó preventivamente al directivo, quien podrá ejercer su defensa. La pesquisa deberá determinar si exhibió el material de manera intencional o si se trató de un "accidente tecnológico".
También se intenta establecer si las fotografías aparecieron antes, durante o después del dictado de la clase. Se sabe que, al final, el docente preguntó: “¿Quién me hackeó?”. Se deberá determinar si esa explicación se corresponde con lo sucedido.
Barrozo aportó más detalles y negó que los estudiantes que organizan sentadas puedan ser sancionados.
“Cuando los estudiantes denuncian y plantean su espacio para una sentada, se les otorga. Está bien que nos pidan explicaciones y que nosotros, como adultos, las demos, detallando además cómo son los procesos institucionales”, sostuvo.
El procedimiento es el siguiente: cuando el directivo de un colegio detecta un hecho potencialmente conflictivo, tiene la obligación de informar a la Coordinación General de Educación Secundaria de la UNCuyo. A su vez, esa dependencia activa los protocolos internos de la universidad y se comunica con el área de Legales para recibir orientación.
A partir de lo ocurrido, se adoptaron medidas preventivas y, en paralelo, comenzó el análisis de la información disponible. Barrozo anticipó: “Seguramente este docente va a ser pasible de sanción”.
Hasta el martes por la tarde, el vicedirector no había realizado ninguna presentación legal ni había sido citado.
Quién es la docente que aparece en las fotos sexuales
Barrozo explicó que los sumarios de las universidades nacionales se rigen por marcos normativos comunes. Existe una ley de procedimientos administrativos y, al mismo tiempo, cada universidad posee su propio estatuto, siempre bajo ese paraguas legal compartido.
Más allá del aspecto normativo, sobre el caso del colegio Martín Zapata flota una historia que se parece bastante a un folletín, con ribetes picarescos y, por momentos, alarmantes.
Es más: la mujer que aparece en algunas de las fotografías de contenido sexual sería -según Barrozo- una docente que trabajó en la escuela, pero que actualmente ya no se desempeña allí. Quién es, por qué sus imágenes estaban en esa computadora y si presentará alguna denuncia son interrogantes que sólo el tiempo y la investigación podrán responder. O que quizá nunca se esclarezcan.
En pocas palabras
- Investigan caso: un vicedirector del colegio Martín Zapata fue sumariado por mostrar fotos sexuales en clase.
- Esposa presente: la pareja del docente, también profesora, acompañó la sentada de protesta de los alumnos, según contó una autoridad universitaria.
- Posible sanción: la UNCuyo inició un sumario.