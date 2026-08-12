Fotos hot en el Martín Zapata: una autoridad reveló que la esposa del docente se sumó a la sentada de protesta

El episodio también generó interrogantes sobre la esposa del directivo. Barrozo explicó que, después del incidente, la mujer continuó cumpliendo sus funciones con normalidad. “Como parte del mismo equipo de trabajo, se le ofrece un espacio de escucha y contención, de colega a colega”, señaló.

Los estudiantes del Martín Zapata durante la clase en la que se mostraron fotos de índole sexual. A las pocas horas, el debate se extendió en las redes. Luego hubo reclamos formales.

Qué pasa tras el escándalo por las fotos sexuales

Lo de las fotos ocurrió el viernes; y las grabaciones realizadas por los estudiantes se viralizaron casi inmediatamente. El sábado se formuló un reclamo formal ante la escuela.

Al recibir el planteo de los alumnos, la UNCuyo inició un sumario y apartó preventivamente al directivo, quien podrá ejercer su defensa. La pesquisa deberá determinar si exhibió el material de manera intencional o si se trató de un "accidente tecnológico".

También se intenta establecer si las fotografías aparecieron antes, durante o después del dictado de la clase. Se sabe que, al final, el docente preguntó: “¿Quién me hackeó?”. Se deberá determinar si esa explicación se corresponde con lo sucedido.

Barrozo aportó más detalles y negó que los estudiantes que organizan sentadas puedan ser sancionados.

“Cuando los estudiantes denuncian y plantean su espacio para una sentada, se les otorga. Está bien que nos pidan explicaciones y que nosotros, como adultos, las demos, detallando además cómo son los procesos institucionales”, sostuvo.

El procedimiento es el siguiente: cuando el directivo de un colegio detecta un hecho potencialmente conflictivo, tiene la obligación de informar a la Coordinación General de Educación Secundaria de la UNCuyo. A su vez, esa dependencia activa los protocolos internos de la universidad y se comunica con el área de Legales para recibir orientación.

A partir de lo ocurrido, se adoptaron medidas preventivas y, en paralelo, comenzó el análisis de la información disponible. Barrozo anticipó: “Seguramente este docente va a ser pasible de sanción”.

Hasta el martes por la tarde, el vicedirector no había realizado ninguna presentación legal ni había sido citado.

Esta infografía muestra los principales detalles del caso de las fotos sexuales en el colegio Martín Zapata. Imagen elaborada con IA.

Quién es la docente que aparece en las fotos sexuales

Barrozo explicó que los sumarios de las universidades nacionales se rigen por marcos normativos comunes. Existe una ley de procedimientos administrativos y, al mismo tiempo, cada universidad posee su propio estatuto, siempre bajo ese paraguas legal compartido.

Más allá del aspecto normativo, sobre el caso del colegio Martín Zapata flota una historia que se parece bastante a un folletín, con ribetes picarescos y, por momentos, alarmantes.

Es más: la mujer que aparece en algunas de las fotografías de contenido sexual sería -según Barrozo- una docente que trabajó en la escuela, pero que actualmente ya no se desempeña allí. Quién es, por qué sus imágenes estaban en esa computadora y si presentará alguna denuncia son interrogantes que sólo el tiempo y la investigación podrán responder. O que quizá nunca se esclarezcan.