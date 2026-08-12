El lavarropas, al ser un electrodoméstico en constante contacto con el agua de lavado, el detergente, el jabón y la mugre de la ropa, se puede llenar de hongos y largar mal olor por humedad. No es una simple cuestión estética o de limpieza; si el fuelle de goma se llena de moho, posteriormente se pudre y finalmente no sirve.
Truco para evitar que el fuelle del lavarropas se llene de hongos y olor a humedad
El fuelle del lavarropas puede acumular humedad y generar hongos si no se toman precauciones. Conoce este truco para mantener la goma de la puerta impecable
La goma o fuelle del lavarropas sirve para sellar el compartimento o tanque donde va la ropa con el agua y evitar fugas. Genera un efecto de succión o sopapa que no deja que el agua se escape y amortigua el movimiento del tambor.
¿Por qué se forma hongo en el fuelle del lavarropas y cómo eliminarlo?
El hongo en el fuelle del lavarropas aparece cuando se acumula humedad, por falta de ventilación, restos de jabón o suavizante.
Para eliminar los hongos de la goma o fuelle del lavarropas y evitar malos olores, se puede limpiar usando un trapo empapado en lavandina con agua o usando un poco de vinagre blanco rebajado con agua.
Corre la goma del lavarropas hacia arriba, limpia bien las zonas de difícil acceso y seca con papel limpio. Si es necesario, frota con un cepillo suave para quitar el jabón pegado y el moho.
Para evitar que el hongo aparezca en el fuelle, se pueden tomar medidas de prevención. Cuando termines de lavar y centrifugar la ropa, deja la puerta del lavarropas siempre abierta para que ventile y seca la goma.
Evita productos de limpieza muy abrasivos o que no estén rebajados con agua para que la goma no se queme. Nunca hay que dejar la ropa mojada en el tambor porque aumenta la posibilidad de que se forme moho.
También es importante limpiar el tambor del lavarropas por dentro, los depósitos de jabón y el filtro donde se junta pelusa, mugre y jabón.
¿Qué pasa si el fuelle del lavarropas se pudre o se rompe?
Si el fuelle del lavarropas se pudre, los hongos son muchos y se empieza a romper, se tiene que cambiar la goma para que no se filtre el agua por mal sellado en el tambor.
El repuesto se puede comprar en la ferretería. Toma las medidas del fuelle y anota la marca para pedir un repuesto que encaje.
Para colocar el fuelle nuevo, retira los alambres que lo sostienen, quita la goma vieja y gastada y coloca con mucho cuidado, poniendo las grampas para fijar y que el lavarropas no pierda agua.
En pocas palabras
- Fuelle del lavarropas: Evitar acumulación de humedad, hongos y mal olor con simples precauciones y limpieza.
- Limpieza y prevención: Se recomienda usar lavandina diluida o vinagre blanco, y ventilar el lavarropas dejándolo abierto tras su uso.
- Deterioro: Si el fuelle se pudre o rompe, es necesario reemplazarlo para asegurar el correcto sellado del tambor.