Truco para evitar que el fuelle del lavarropas se llene de hongos y olor a humedad

Para eliminar los hongos de la goma o fuelle del lavarropas y evitar malos olores, se puede limpiar usando un trapo empapado en lavandina con agua o usando un poco de vinagre blanco rebajado con agua.

Corre la goma del lavarropas hacia arriba, limpia bien las zonas de difícil acceso y seca con papel limpio. Si es necesario, frota con un cepillo suave para quitar el jabón pegado y el moho.

Con vinagre se pueden eliminar los hongos del lavarropas.

Para evitar que el hongo aparezca en el fuelle, se pueden tomar medidas de prevención. Cuando termines de lavar y centrifugar la ropa, deja la puerta del lavarropas siempre abierta para que ventile y seca la goma.

Evita productos de limpieza muy abrasivos o que no estén rebajados con agua para que la goma no se queme. Nunca hay que dejar la ropa mojada en el tambor porque aumenta la posibilidad de que se forme moho.

También es importante limpiar el tambor del lavarropas por dentro, los depósitos de jabón y el filtro donde se junta pelusa, mugre y jabón.

¿Qué pasa si el fuelle del lavarropas se pudre o se rompe?

Si el fuelle del lavarropas se pudre, los hongos son muchos y se empieza a romper, se tiene que cambiar la goma para que no se filtre el agua por mal sellado en el tambor.

El repuesto se puede comprar en la ferretería. Toma las medidas del fuelle y anota la marca para pedir un repuesto que encaje.

Para colocar el fuelle nuevo, retira los alambres que lo sostienen, quita la goma vieja y gastada y coloca con mucho cuidado, poniendo las grampas para fijar y que el lavarropas no pierda agua.