Cuál es el mejor día de agosto para abonar un árbol limonero, según el calendario lunar

Descubrí cuál es el mejor día para abonar un limonero.

Según esta tradición, el 28 de agosto sería el día más recomendado del mes para abonar un árbol limonero. La fecha coincide con la Luna llena, una fase que, de acuerdo con las creencias vinculadas al calendario lunar, estaría relacionada con una mayor actividad de la planta.

La explicación sostiene que durante este período la savia se concentraría especialmente en las raíces. Por esta razón, aplicar fertilizante el 28 de agosto permitiría que el sistema radicular aproveche mejor los minerales incorporados al suelo. Así, el limonero puede fortalecer su crecimiento y nos brindará unos limones grandes y llenos de jugo al momento de su cosecha.

Cómo abonar correctamente un árbol limonero

Más allá de elegir el 28 de agosto como fecha según el calendario lunar, es importante prestar atención a las condiciones del suelo antes de aplicar el abono al árbol cítrico. La tierra debería presentar una humedad moderada, ya que un terreno completamente seco o demasiado saturado puede dificultar la correcta incorporación del fertilizante.

Seguí las sugerencias del calendario lunar para abonar tu árbol limonero.

El abono no debe colocarse directamente contra el tronco del limonero. Lo recomendable, según expertos en jardinería es distribuirlo alrededor de la zona donde se encuentran las raíces, formando un círculo alrededor del árbol. De esta manera, los nutrientes quedan disponibles en los sectores donde el sistema radicular puede aprovecharlos.

También es fundamental utilizar un fertilizante apropiado para cítricos y respetar las cantidades indicadas por el fabricante. Aplicar más producto del necesario no hará que el limonero crezca más rápido y, por el contrario, puede provocar daños en las raíces.