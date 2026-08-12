Cuál es el mejor día de agosto para abonar un árbol limonero, según el calendario lunar

Uno de los métodos más efectivos para cuidar un limonero y lograr una cosecha abundante es seguir las sugerencias del calendario lunar. En este sentido, utilizaremos su guía para saber cuándo conviene aplicarle abono al mencionado árbol cítrico y así favorecer su desarrollo.
Calendario lunar: este es el mejor día agosto para colocar abono en un árbol limonero
Para quienes siguen el calendario lunar para cuidar las plantas, las distintas fases de la Luna pueden servir como referencia a la hora de decidir cuándo realizar determinadas tareas de jardinería. En el caso del árbol limonero, agosto presenta una fecha especialmente señalada para aplicar fertilizante y aportar los nutrientes que necesita para continuar con su desarrollo.
Entonces, así como te recomendé seguir el calendario lunar para podar tu limonero, a continuación te revelaré cuál es el mejor día de agosto para aplicarle abono al árbol cítrico.
Según esta tradición, el 28 de agosto sería el día más recomendado del mes para abonar un árbol limonero. La fecha coincide con la Luna llena, una fase que, de acuerdo con las creencias vinculadas al calendario lunar, estaría relacionada con una mayor actividad de la planta.
La explicación sostiene que durante este período la savia se concentraría especialmente en las raíces. Por esta razón, aplicar fertilizante el 28 de agosto permitiría que el sistema radicular aproveche mejor los minerales incorporados al suelo. Así, el limonero puede fortalecer su crecimiento y nos brindará unos limones grandes y llenos de jugo al momento de su cosecha.
Cómo abonar correctamente un árbol limonero
Más allá de elegir el 28 de agosto como fecha según el calendario lunar, es importante prestar atención a las condiciones del suelo antes de aplicar el abono al árbol cítrico. La tierra debería presentar una humedad moderada, ya que un terreno completamente seco o demasiado saturado puede dificultar la correcta incorporación del fertilizante.
El abono no debe colocarse directamente contra el tronco del limonero. Lo recomendable, según expertos en jardinería es distribuirlo alrededor de la zona donde se encuentran las raíces, formando un círculo alrededor del árbol. De esta manera, los nutrientes quedan disponibles en los sectores donde el sistema radicular puede aprovecharlos.
También es fundamental utilizar un fertilizante apropiado para cítricos y respetar las cantidades indicadas por el fabricante. Aplicar más producto del necesario no hará que el limonero crezca más rápido y, por el contrario, puede provocar daños en las raíces.
En pocas palabras
- Calendario lunar: El 28 de agosto es el día ideal para abonar el limonero, según el calendario lunar.
- Fase lunar: La Luna llena favorece la absorción de nutrientes por las raíces.
- Cuidados: Abonar correctamente y usar fertilizante para cítricos asegura el desarrollo del árbol.