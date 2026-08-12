Plantaron 100 ramas de árboles y sacaron a 1.200 ovejas: 25 años después, el valle tiene más de 750.000 troncos prósperos

La gestión quedó posteriormente vinculada a la organización conservacionista Borders Forest Trust. Pero plantar árboles no fue suficiente. Una de las primeras decisiones fue retirar la presión del pastoreo para permitir que la vegetación pudiera recuperarse. El proyecto también se apoyó en estudios de suelo, vegetación y muestras de turba que permitieron reconstruir cómo había sido el paisaje miles de años atrás. La idea era utilizar especies nativas y recuperar diferentes ambientes, desde bosques hasta zonas de turbera.

Lo que demostró este proyecto

El cambio comenzó a hacerse visible con el paso del tiempo. Donde antes predominaban las laderas desnudas comenzaron a crecer árboles y arbustos nativos. También regresaron las flores silvestres y se recuperaron sectores de turbera. Ahora las águilas reales pueden verse sobre los acantilados y el valle se convirtió en refugio para una mayor diversidad de especies.

Antes de este proyecto, muchos científicos dudaban de que un ecosistema tan degradado y erosionado por siglos de pastoreo de ovejas pudiera recuperarse por sí mismo. Carrifran demostró que al eliminar la presión humana (el ganado) y reintroducir especies clave, la naturaleza recupera su equilibrio con una rapidez asombrosa.