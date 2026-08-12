El 1 de enero de 2000, un grupo de voluntarios llegó a un valle casi sin árboles en el sur de Escocia y plantó apenas 100 ejemplares. No sabían entonces que esas primeras plantas serían el comienzo de una de las experiencias de restauración ecológica comunitaria más importantes del Reino Unido.
Plantaron 100 ramas de árboles y sacaron a 1.200 ovejas: 25 años después, el valle tiene más de 750.000 troncos prósperos
La recuperación de este valle tras 25 años de reforestación comunitaria demuestra que la naturaleza puede restaurar ecosistemas degradados al eliminar la presión del pastoreo
Más de 25 años después, este valle tiene alrededor de 750.000 árboles nativos. El lugar es Carrifran Glen, en las Moffat Hills, en el sur de Escocia. Durante siglos, el pastoreo de ganado había transformado el paisaje. Casi todos los árboles habían desaparecido y las laderas estaban fuertemente degradadas.
25 años después, un valle reforestado supera los 750.000 árboles
El objetivo de quienes impulsaron el proyecto era recuperar un ecosistema parecido al que había existido allí antes de la intensa intervención humana. La iniciativa había comenzado a tomar forma durante la década de 1990, liderada entre otros por el zoólogo Philip Ashmole. Para comprar las aproximadamente 660 hectáreas del valle, los impulsores recurrieron a una campaña de financiación colectiva que reunió a unas 600 personas, muchas de las cuales aportaron algunos cientos de libras.
La gestión quedó posteriormente vinculada a la organización conservacionista Borders Forest Trust. Pero plantar árboles no fue suficiente. Una de las primeras decisiones fue retirar la presión del pastoreo para permitir que la vegetación pudiera recuperarse. El proyecto también se apoyó en estudios de suelo, vegetación y muestras de turba que permitieron reconstruir cómo había sido el paisaje miles de años atrás. La idea era utilizar especies nativas y recuperar diferentes ambientes, desde bosques hasta zonas de turbera.
Lo que demostró este proyecto
El cambio comenzó a hacerse visible con el paso del tiempo. Donde antes predominaban las laderas desnudas comenzaron a crecer árboles y arbustos nativos. También regresaron las flores silvestres y se recuperaron sectores de turbera. Ahora las águilas reales pueden verse sobre los acantilados y el valle se convirtió en refugio para una mayor diversidad de especies.
Antes de este proyecto, muchos científicos dudaban de que un ecosistema tan degradado y erosionado por siglos de pastoreo de ovejas pudiera recuperarse por sí mismo. Carrifran demostró que al eliminar la presión humana (el ganado) y reintroducir especies clave, la naturaleza recupera su equilibrio con una rapidez asombrosa.
En pocas palabras
- Restauración ecológica: En Escocia, 100 árboles plantados en el año 2000 hoy superan los 750.000 ejemplares.
- Recuperación de paisaje: El proyecto en Carrifran Glen revirtió la degradación causada por siglos de pastoreo.
- Impacto en la naturaleza: El valle recuperado es ahora refugio de biodiversidad y demuestra la resiliencia de los ecosistemas.