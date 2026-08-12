La lluvia dirá presente en Mendoza y habrá que preparar los paraguas

Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Lluvias para el fin de semana: el pronóstico para Mendoza

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo este miércoles en Radio Nihuil, respecto a las precipitaciones que es esperan para el domingo: “El domingo habrá precipitaciones aisladas en el Gran Mendoza, Malargüe y los de departamentos del Valle de Uco”.

Además, la meteoróloga se refirió al pronóstico del tiempo en general y al de alta montaña: “Este miércoles hubo una mínima de 3 grados y se espera una máxima de 13 grados en horas de la tarde, en una jornada bastante parecida a la del martes”.

Sobre las condiciones del tiempo en alta montaña, la experta aclaró que se vienen registrando nevadas débiles, pero se producirá una ventana de buen tiempo entre este miércoles y jueves.

Las nevadas en alta montaña continuarán entre el próximo viernes y se prolongarán hasta el martes, dilatando aún más la habilitación del Paso Cristo Redentor.

En conclusión, el pronóstico del tiempo mejorará con el paso de los días hasta el fin de semana, con jornadas bastante agradables.

Foto: Martín Pravata / Diario UNO

También habrá que estar preparado para las lluvias del domingo y, como aún estamos en invierno, aunque ya muchos tienen la mente puesta en la primavera por su cercanía, habrá que tener los abrigos a mano y si se sale a realizar alguna actividad al aire libre.