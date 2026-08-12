La lluvia dirá presente en Mendoza y habrá que preparar los paraguas

El pronóstico del tiempo en Mendoza es bastante alentador para los que estaban esperando un tiempo agradable y buenas temperaturas para estos días, pero no tanto para las jornadas del fin de semana, ya que se esperan lluvias. Habrá que sacar el paragua y tener un abrigo a mano por las dudas.
¿Cuándo llegará la lluvia en Mendoza? Desde hace varios días que se viene anunciando precipitaciones para el fin de semana, especialmente para el domingo. Sin embargo, la lluvia podría comenzar el sábado e inclusive podría extenderse hasta el lunes.
Luego de jornadas frías y una mejora en los días hasta el sábado, es momento de sacar los paraguas y tenerlos preparados para el fin de semana.ç
Lluvias para el fin de semana: el pronóstico para Mendoza
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo este miércoles en Radio Nihuil, respecto a las precipitaciones que es esperan para el domingo: “El domingo habrá precipitaciones aisladas en el Gran Mendoza, Malargüe y los de departamentos del Valle de Uco”.
Además, la meteoróloga se refirió al pronóstico del tiempo en general y al de alta montaña: “Este miércoles hubo una mínima de 3 grados y se espera una máxima de 13 grados en horas de la tarde, en una jornada bastante parecida a la del martes”.
Sobre las condiciones del tiempo en alta montaña, la experta aclaró que se vienen registrando nevadas débiles, pero se producirá una ventana de buen tiempo entre este miércoles y jueves.
Las nevadas en alta montaña continuarán entre el próximo viernes y se prolongarán hasta el martes, dilatando aún más la habilitación del Paso Cristo Redentor.
En conclusión, el pronóstico del tiempo mejorará con el paso de los días hasta el fin de semana, con jornadas bastante agradables.
También habrá que estar preparado para las lluvias del domingo y, como aún estamos en invierno, aunque ya muchos tienen la mente puesta en la primavera por su cercanía, habrá que tener los abrigos a mano y si se sale a realizar alguna actividad al aire libre.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: Se anuncian lluvias aisladas en el Gran Mendoza y otros departamentos para el fin de semana.
- Alta montaña: Se registran nevadas débiles, con una ventana de buen tiempo entre miércoles y jueves.
- Temperaturas: Se esperan jornadas agradables hasta el sábado, con descensos y probabilidad de lluvia el domingo.