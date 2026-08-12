Enterraron más de 40 millones de neumáticos en el desierto por 17 años hasta que el negocio empezó a generar pérdidas

El problema se agravó entre 2012 y 2020, cuando el vertedero sufrió varios incendios de grandes dimensiones. Las llamas generaron enormes columnas de humo negro y liberaron sustancias tóxicas derivadas del petróleo, lo que convirtió a las montañas de neumáticos en un riesgo ambiental y sanitario.

¿Cómo gestionó Kuwait millones de neumáticos acumulados durante años?

En 2021, el país puso en marcha una operación logística de enormes dimensiones para vaciar el vertedero. Los trabajos comenzaron con la limpieza de Sulaibiya y el traslado de los neumáticos hasta la zona de Al Salmi, en una operación que duró cinco meses y requirió unos 44.000 viajes en camión.

Para llevar adelante el proceso, el Gobierno involucró al sector privado y concedió licencias a varias empresas para instalar centros especializados en reciclaje y tratamiento. Una vez trasladados, los neumáticos comenzaron a ser triturados para fabricar pavimentos de caucho o sometidos a procesos de pirólisis, capaces de transformarlos en combustibles y otras materias primas para la industria.

Ambientalistas y ejecutivos del sector sostienen que Kuwait, todavía en una etapa relativamente temprana en materia de reciclaje de residuos, ha avanzado durante los últimos años. Sin embargo, advierten que la falta de normativas adecuadas continúa siendo uno de los principales obstáculos para acelerar ese proceso.

La motivación para cambiar la gestión de los residuos, además, no es únicamente ambiental. Un estudio académico publicado en 2014 estimó que la ausencia de una estrategia de reciclaje le costaba a Kuwait unos 130 millones de dólares al año, debido a que cerca del 76% de sus residuos podían ser reciclados.