Encuentran en mitad del desierto de Atacama una reveladora montaña de 60.000 toneladas que se ve desde el espacio

El recorrido comienza en el puerto de Iquique, que recibe cada año enormes cargamentos de ropa usada. Gracias a su condición de zona franca, buena parte de la mercadería ingresa sin pagar impuestos y luego se traslada a Alto Hospicio para su distribución. Sin embargo, cuando las prendas no logran comercializarse, suelen abandonarse en desierto de forma ilegal porque nadie asume el costo de su disposición final.

El verdadero problema ambiental de esta montaña en medio del desierto

El problema, sin embargo, no termina con la acumulación en pleno desierto. En muchos casos, la ropa es incendiada para reducir el volumen de los desechos. La quema libera sustancias contaminantes, afecta el suelo y puede comprometer las aguas subterráneas. Tras algunos incendios, sobre la superficie queda una capa negra similar al petróleo endurecido, formada por fibras sintéticas derretidas.

Los efectos también alcanzan a la población cercana. Muchas prendas contienen poliéster y otros materiales derivados del petróleo que, al quemarse, generan humos potencialmente nocivos. Vecinos de Alto Hospicio denunciaron molestias respiratorias y cuestionan la falta de respuestas frente a un problema que se arrastra desde hace años.

La magnitud del fenómeno refleja un problema global. Según datos difundidos por Infobae en 2026, el puerto de Iquique recibe entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa usada al año, lo que ubica a Chile entre los principales importadores mundiales de este tipo de productos. El aumento del consumo y la rápida rotación de las colecciones de moda alimentan un flujo constante de prendas que, en muchos casos, terminan convertidas en residuos.

La situación llegó incluso a la Justicia. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta concluyó que el Estado chileno incurrió en una omisión al no prevenir ni controlar durante años la acumulación ilegal de residuos textiles en Alto Hospicio. Como consecuencia, ordenó elaborar un plan de reparación ambiental con una duración de diez años. No obstante, el fallo fue apelado por el Consejo de Defensa del Estado y la resolución definitiva todavía está pendiente.