Proverbio árabe: qué significa "Sol todo el tiempo hace un desierto"

Si todo fuera fácil, si nunca enfrentáramos obstáculos, no tendríamos la oportunidad de aprender, evolucionar, crecer. Si solo hay sol, las plantas tendrán problemas. El agua, en forma de lluvia, es necesaria para que vivan. La lluvia, que proviene de las nubes, a veces oculta el sol.

Esta cita, reformulada, podría significar que en toda vida hay un poco de lluvia o que no hay mal que por bien no venga.

Sin agua, las plantas morirán, la tierra se la llevará el viento y solo quedarán arena y rocas. Si bien existen plantas propias del desierto, la idea principal de la cita es que, a veces, incluso lo bueno en exceso puede ser perjudicial.

Entonces, de acuerdo con este proverbio árabe, debemos apreciar la lluvia para no acabar viviendo en un constante desierto. Sin la sombra de las nubes y su lluvia, las plantas se secarán y morirán, al igual que todo lo que depende de ellas para alimentarse, refugiarse o protegerse del sol. La diversidad es útil y necesaria.

Así que la próxima vez que estés atravesando un momento difícil, recuerda que es parte del proceso. Sin noches no apreciaríamos los amaneceres, sin retos no tendríamos un crecimiento.