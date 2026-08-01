Lanzaron 2.000 ratones desde helicópteros sobre una isla y lograron proteger a aves únicas en el mundo

Existe una isla del océano Pacífico que está combatiendo una plaga de una forma poco convencional para proteger su biodiversidad. Se trata de un operativo que recurrió al lanzamiento de miles de ratones desde helicópteros para controlar una especie invasora.
La protagonista de esta historia es la isla Guam, un territorio estadounidense ubicado en Micronesia, donde la serpiente arbórea marrón se convirtió en una de las mayores amenazas para el equilibrio del ecosistema sobre todo para las aves.
La isla que lanzó 2.000 ratones muertos desde helicópteros para combatir una plaga
La iniciativa fue impulsada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) junto con las autoridades de isla Guam para reducir la población de la serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis), una especie invasora introducida accidentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin depredadores naturales, la serpiente se multiplicó rápidamente y provocó la desaparición de varias especies de aves nativas, además de afectar otros animales silvestres.
La estrategia consistió en lanzar desde helicópteros alrededor de 2.000 ratones muertos, cada uno con una dosis de paracetamol. El analgésico es prácticamente inofensivo para la mayoría de los animales de la isla, pero resulta letal para esta especie de serpiente. Los roedores fueron equipados con pequeños paracaídas de cartón para quedar suspendidos entre las ramas de los árboles, donde las serpientes suelen alimentarse.
¿Cómo eliminaron la plaga?
Sin embargo, el operativo no terminó allí. Los especialistas realizaron monitoreos constantes para evaluar la eficacia del método y evitar que la serpiente continuara expandiéndose hacia otras islas del Pacífico. Además, se instalaron trampas y barreras de control en puertos y aeropuertos para impedir que el reptil fuera transportado accidentalmente.
Aunque la erradicación total aún no fue posible, las autoridades consideran que esta técnica permitió reducir significativamente la población de serpientes en las zonas intervenidas y disminuir el riesgo para la fauna nativa.
En pocas palabras
- Ratones con paracetamol: Lanzaron miles de ratones muertos con analgésico desde helicópteros en Guam para combatir una plaga.
- Serpiente invasora: El objetivo es reducir la población de la serpiente arbórea marrón, que diezma a las aves nativas.
- Control de ecosistema: La estrategia busca proteger la biodiversidad de la isla del Océano Pacífico ante esta especie invasora.