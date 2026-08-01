Lanzaron 2.000 ratones desde helicópteros sobre una isla y lograron proteger a aves únicas en el mundo

La estrategia consistió en lanzar desde helicópteros alrededor de 2.000 ratones muertos, cada uno con una dosis de paracetamol. El analgésico es prácticamente inofensivo para la mayoría de los animales de la isla, pero resulta letal para esta especie de serpiente. Los roedores fueron equipados con pequeños paracaídas de cartón para quedar suspendidos entre las ramas de los árboles, donde las serpientes suelen alimentarse.

¿Cómo eliminaron la plaga?

Sin embargo, el operativo no terminó allí. Los especialistas realizaron monitoreos constantes para evaluar la eficacia del método y evitar que la serpiente continuara expandiéndose hacia otras islas del Pacífico. Además, se instalaron trampas y barreras de control en puertos y aeropuertos para impedir que el reptil fuera transportado accidentalmente.

Aunque la erradicación total aún no fue posible, las autoridades consideran que esta técnica permitió reducir significativamente la población de serpientes en las zonas intervenidas y disminuir el riesgo para la fauna nativa.