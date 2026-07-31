Abandonaron más de 4.000 ovejas en una isla y, 60 años después, su rescate cambió la ecología

En el sector sin ovejas, la vegetación nativa comenzó a regenerarse casi de inmediato, demostrando que la erradicación total era la única alternativa para salvar la isla. Durante la década de 1980, equipos especializados recorrieron el territorio de manera sistemática, mientras perros rastreadores localizaron los rebaños ocultos en los valles. En 1984 se retiraron unas 3.400 ovejas de la mitad norte y, finalmente, en 1991 fueron cazados los últimos ejemplares de la mitad sur, dejando la isla oficialmente libre del rebaño pero no libre de problemas.

Recuperaron una isla destruida por ovejas y ratas con una operación sin precedentes

Aunque las ovejas habían desaparecido de la isla, las ratas marrones, introducidas por barcos balleneros, continuaban devorando los huevos de las aves marinas. En 2001, Nueva Zelanda puso en marcha la mayor operación de erradicación de roedores del mundo hasta ese momento. Para ello utilizó helicópteros equipados con tecnología GPS que esparcieron 120 toneladas de cebo envenenado con una precisión milimétrica. Dos años después, la Isla Campbell fue declarada oficialmente libre de plagas.

En 2026, la Isla Campbell se consolida como uno de los mayores éxitos de restauración ecológica del planeta y se ha transformado en un laboratorio vivo completamente recuperado. Tras más de dos décadas sin ovejas ni ratas, el ecosistema subantártico muestra un notable resurgimiento de la biodiversidad, con la recuperación de la flora nativa y el regreso de numerosas especies de aves que habían estado al borde del colapso.