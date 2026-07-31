Abandonaron más de 4.000 ovejas en una isla y, 60 años después, su rescate cambió la ecología

El equilibrio de la naturaleza es fácil de romper, y este caso es un claro ejemplo de ello. Unas pocas ovejas transformaron por completo una isla de Nueva Zelanda. Todo comenzó en 1895, cuando el gobierno neozelandés arrendó la Isla Campbell para la ganadería ovina.
Los animales destruyeron la flora nativa única, conocida como "megaherbas", y pisotearon los nidos de albatros. El negocio fracasó y fue abandonado en 1931, pero miles de ovejas quedaron en libertad. Con el paso de los años se volvieron salvajes y se multiplicaron sin control, agravando el deterioro ambiental.
La isla que quedó al borde del colapso por culpa de unas ovejas y hoy es un ejemplo mundial de recuperación
El proceso de gestión ambiental para erradicar a las ovejas en la isla se desarrolló por etapas y tomó décadas. Fue liderado por el Servicio de Conservación de Nueva Zelanda y comenzó en la década de 1970. Como primer paso, los científicos buscaron medir qué tan rápido se recuperaría la flora si desaparecían estos animales, por lo que instalaron una cerca de alta resistencia que dividió la isla en dos.
En el sector sin ovejas, la vegetación nativa comenzó a regenerarse casi de inmediato, demostrando que la erradicación total era la única alternativa para salvar la isla. Durante la década de 1980, equipos especializados recorrieron el territorio de manera sistemática, mientras perros rastreadores localizaron los rebaños ocultos en los valles. En 1984 se retiraron unas 3.400 ovejas de la mitad norte y, finalmente, en 1991 fueron cazados los últimos ejemplares de la mitad sur, dejando la isla oficialmente libre del rebaño pero no libre de problemas.
Recuperaron una isla destruida por ovejas y ratas con una operación sin precedentes
Aunque las ovejas habían desaparecido de la isla, las ratas marrones, introducidas por barcos balleneros, continuaban devorando los huevos de las aves marinas. En 2001, Nueva Zelanda puso en marcha la mayor operación de erradicación de roedores del mundo hasta ese momento. Para ello utilizó helicópteros equipados con tecnología GPS que esparcieron 120 toneladas de cebo envenenado con una precisión milimétrica. Dos años después, la Isla Campbell fue declarada oficialmente libre de plagas.
En 2026, la Isla Campbell se consolida como uno de los mayores éxitos de restauración ecológica del planeta y se ha transformado en un laboratorio vivo completamente recuperado. Tras más de dos décadas sin ovejas ni ratas, el ecosistema subantártico muestra un notable resurgimiento de la biodiversidad, con la recuperación de la flora nativa y el regreso de numerosas especies de aves que habían estado al borde del colapso.
En pocas palabras
- Isla Campbell: Fue arrendada para ganadería ovina en 1895, causando un grave desequilibrio ecológico.
- Erradicación y Recuperación: Tras décadas de esfuerzo, se retiraron ovejas y ratas, permitiendo la regeneración de la flora y el retorno de aves.
- Caso de Éxito: La isla se consolida como un laboratorio vivo de restauración ecológica con un notable resurgimiento de la biodiversidad.