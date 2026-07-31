Chau manchas de humedad: el truco efectivo limpiar el moho de las paredes y evitar que vuelva a aparecer

Lavandina : diluir una parte en tres o cuatro de agua, pulverizar, cepillar y enjuagar. Se aconseja utilizar guantes, mascarilla o protección facial y mantener el lugar bien ventilado.

: diluir una parte en tres o cuatro de agua, pulverizar, cepillar y enjuagar. Se aconseja utilizar guantes, mascarilla o protección facial y mantener el lugar bien ventilado. Vinagre blanco : se rocía con pulverizador, se deja actuar durante una hora y se enjuaga con agua.

: se rocía con pulverizador, se deja actuar durante una hora y se enjuaga con agua. Agua oxigenada : aplicarla sobre la zona, dejar reposar diez minutos y retirar con paño seco (se puede sumar detergente para vajilla).

: aplicarla sobre la zona, dejar reposar diez minutos y retirar con paño seco (se puede sumar detergente para vajilla). Bicarbonato de sodio: mezclar una cucharada en medio litro de agua, frotar con cepillo o esponja y enjuagar.

La humedad permanente genera moho en los baños. Detectarlo y atacarlo es clave en beneficio para la salud. Foto ilustrativa.

A la hora del trabajo, hay dos errores comunes que se deben evitar a toda costa: jamás cepillar la pared en seco antes de aplicar los líquidos, ya que esto dispersa las esporas en el aire facilitando su propagación, y nunca pintar directamente sobre la mancha sin haber eliminado el hongo de antemano.

Para prevenir su regreso, la clave está en el control de la humedad ambiente mediante la ventilación diaria de las habitaciones, la reparación urgente de cañerías o filtraciones en techos y la reducción de condensación en baños y cocinas.

En caso de que el problema persista o reaparezca de forma constante, la recomendación de los expertos es consultar a un profesional especializado para diagnosticar el origen y aplicar un tratamiento definitivo.