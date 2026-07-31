Un impactante video muestra como un hombre sufrió heridas de gravedad este viernes por la tarde, cuando debido al viento Zonda, una rama de gran tamaño se desprendió de un árbol y cayó sobre él. Ocurrió mientras caminaba por Rodeo de la Cruz, en Guaymallén.
Video: por el Zonda, una enorme rama cayó sobre un hombre en Guaymallén y lo aplastó
Una cámara de seguridad registró el momento en que una rama se desprendió por el Zonda e hirió a un peatón en Rodeo de la Cruz
El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
En las imágenes se observa cómo el peatón avanza por la calle Manuel Videla al 1.574 y, cuando se acerca al cordón de la vereda, una pesada rama se desprende y cae directamente sobre él. Hasta el momento, es el hecho de mayor gravedad reportado en la provincia como consecuencia del Zonda.
El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad
El video muestra que el hombre caminaba con una bolsa o una pertenencia en una de sus manos cuando fue sorprendido por la caída de la rama, exactamente en la puerta del templo de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tras el impacto quedó tendido sobre el asfalto, mientras los objetos que llevaba quedaron desparramados a su alrededor.
Durante la filmación se pueden escuchar los gritos desesperados de gente que estaba trabajando en el templo, al advertir lo ocurrido. Minutos después arribó una ambulancia del 911, que trasladó al herido a un hospital. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico sobre su estado de salud.
La denuncia de los vecinos de Guaymallén
Vecinos de la zona señalaron que el árbol ya había sido denunciado anteriormente porque habría sufrido un incendio que afectó su estructura y lo dejó en malas condiciones, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.
Sin otros eventos graves por el viento Zonda
El viento Zonda se hizo sentir este viernes en buena parte de la provincia, con distinta intensidad según cada departamento. Las clases se suspendieron en todos los turnos y niveles de la provincia.
De acuerdo con el último informe de Defensa Civil, las ráfagas fueron moderadas a fuertes en sectores de Guaymallén, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Rafael, Malargüe, Uspallata y Potrerillos.
En Capital, Maipú, San Martín, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear, Luján, Lavalle, Rivadavia, Godoy Cruz y La Paz el fenómeno se presentó con intensidad leve a moderada, mientras que en Junín predominó viento del noreste con visibilidad reducida.
En el Valle de Uco, especialmente en Tupungato, las autoridades recomendaron transitar con precaución debido a la disminución de la visibilidad provocada por el polvo en suspensión a causa del viento Zonda. Defensa Civil informó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno durante las próximas horas.
En pocas palabras
- Consecuencias del Zonda: un hombre fue aplastado por una rama que cayó de un árbol por el viento Zonda en Guaymallén.
- Video del accidente: una cámara de seguridad registró el impactante momento en que la rama golpeó al peatón.
- Estado y contexto: el hombre sufrió heridas graves; es el hecho más importante reportado por el Zonda en la provincia.