Video: por el Zonda, una enorme rama cayó sobre un hombre en Guaymallén y lo aplastó

El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad

El video muestra que el hombre caminaba con una bolsa o una pertenencia en una de sus manos cuando fue sorprendido por la caída de la rama, exactamente en la puerta del templo de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tras el impacto quedó tendido sobre el asfalto, mientras los objetos que llevaba quedaron desparramados a su alrededor.

Durante la filmación se pueden escuchar los gritos desesperados de gente que estaba trabajando en el templo, al advertir lo ocurrido. Minutos después arribó una ambulancia del 911, que trasladó al herido a un hospital. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico sobre su estado de salud.

La denuncia de los vecinos de Guaymallén

Vecinos de la zona señalaron que el árbol ya había sido denunciado anteriormente porque habría sufrido un incendio que afectó su estructura y lo dejó en malas condiciones, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

Este es el lugar en donde el hombre que caminaba por la calle Manuel Videla de Rodeo de la Cruz recibió el impacto de la rama de un árbol. Captura de pantalla Google Maps

Sin otros eventos graves por el viento Zonda

El viento Zonda se hizo sentir este viernes en buena parte de la provincia, con distinta intensidad según cada departamento. Las clases se suspendieron en todos los turnos y niveles de la provincia.

De acuerdo con el último informe de Defensa Civil, las ráfagas fueron moderadas a fuertes en sectores de Guaymallén, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Rafael, Malargüe, Uspallata y Potrerillos.

En Capital, Maipú, San Martín, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear, Luján, Lavalle, Rivadavia, Godoy Cruz y La Paz el fenómeno se presentó con intensidad leve a moderada, mientras que en Junín predominó viento del noreste con visibilidad reducida.

En el Valle de Uco, especialmente en Tupungato, las autoridades recomendaron transitar con precaución debido a la disminución de la visibilidad provocada por el polvo en suspensión a causa del viento Zonda. Defensa Civil informó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno durante las próximas horas.