Cómo se hace la Carne mechada: la receta a la olla y el truco secreto para que quede jugosa

La carne mechada es una de las recetas más versátiles y sabrosas para adaptar a distintas comidas, ya que es una preparación muy popular como relleno de sándwiches, tacos, arepas, empanadas y sorrentinos. Aunque también funciona como plato principal, acompañada de vegetales.
¿Cuál es el secreto de una buena carne mechada? La cocción lenta. Al cocinar la carne en caldo bien condimentado, se logra una textura tierna y jugosa que luego se desmenuza fácilmente con la ayuda de dos tenedores. Este proceso permite que las fibras absorban todos los jugos y especias, potenciando el sabor final.
La carne mechada se destaca por ser una receta económica y muy rendidora, perfecta para preparar en cantidad y disfrutar en familia durante varios días.
Receta para hacer carne mechada
Ingredientes:
- 750 g de carne de ternera (vacío, nalga o paleta)
- 2 l de agua
- 1 caldo de carne en polvo
- 1 cdta. de laurel triturado
- 1 cdta. de pimentón dulce
- 1 cdta. de cebolla deshidratada
- 1 cdta. de ají triturado
- 100 ml de vinagre de manzana
- 1 cdta. de sal
Si quieres aportarle más sabor a la carne mechada, puedes sumar verduras asadas a la receta como pimiento verde, pimiento morrón, tomate y cebolla.
Cómo preparar la receta de carne mechada, paso a paso
- Para comenzar, sella la carne en una sartén a fuego fuerte y dora todos sus lados.
- Luego, coloca la carne en una olla junto con un caldo de carne en polvo disuelto en 2 litros de agua caliente, vinagre y sal. Agrega el laurel, pimentón, cebolla y ají triturado.
- A continuación, cocina a fuego medio por una hora y media como mínimo, hasta que la carne esté cocida y tierna. Reserva una taza de líquido de cocción.
- Por último, desmecha la carne cuando todavía esté caliente, con la ayuda de dos tenedores para lograr hebras finas que absorban el jugo reservado. Sirve la carne mechada sola, con una guarnición o como relleno de otras comidas.
En pocas palabras
- Carne mechada: Preparación versátil y económica ideal para rellenos y platos principales.
- Clave: Cocción lenta en caldo condimentado para lograr terneza y potenciar el sabor.
- Receta: Incluye ternera, agua, caldo, especias y vinagre, cocida hasta desmechar.
Resumen generado por Thinkindot AI