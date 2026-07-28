Cómo hacer un chimichurri casero irresistible: la receta de ingredientes y un paso a paso muy fácil

Cada vez que se pueda, es una buena poner manos a la obra y elaborar un riquísimo y perfumado chimichurri casero. Esta delicia es perfecta para consumirla con las más diversas comidas. En esta oportunidad, esta versión de chimichurri se hace con una receta que es muy fácil de elaborar, y lleva pocos y simples ingredientes.
Esta receta es una genialidad para las personas que disfrutan las comidas bien condimentadas, ya que tienen la chance de incrementar el sabor de cualquier plato.
Este chimichurri resiste mucho tiempo en la heladera y se le puede agregar a muchas preparaciones, como por ejemplo a:
- Carnes cocinadas al horno o en la parrilla
- Pizzas en todas sus variedades
- Guisos
- Tacos
- Ensaladas
- Panes y tostadas
Esta receta lleva determinados ingredientes, muy bien seleccionados para lograr la armonía perfecta. De todos modos, cada uno puede agregar o sacar el ingredientes que crea pertinente.
Receta de chimichurri casero, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para poder elaborar este chimichurri casero y compartirlo en familia:
Ingredientes
- 2 cucharadas de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharada de pimentón
- 3 dientes de ajo
- 1 puñado de perejil
- Aceite de girasol
- Sal
- Pimienta
- Vinagre de vino
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- Lo primero que se hace es pelar los dientes de ajo, retirar el germen verde que trae en su interior y picar bien finito.
- En un frasco donde se guardará el chimichurri, colocar el aceite de girasol (dos partes) y el vinagre (una parte).
- Empezar a agregar a estos líquidos los siguientes ingredientes: ajo picado, ají molido, orégano, perejil, pimentón, pimienta y sal.
- Mezclar bien todos los ingredientes hasta que suelten sus olores.
- Para los que prefieren un chimichurri más picante, es muy buena idea sumarle más ají molido y pimentón, como así también si se quiere lograr un sabor más ácido, se le puede incorporar más vinagre.
- Guardar la receta a la heladera y dejar que se integren bien todos los ingredientes antes de consumir.
En pocas palabras
- Chimichurri casero: Aprende a preparar esta salsa versátil con ingredientes simples y un paso a paso fácil.
- Usos versátiles: Ideal para carnes, pizzas, guisos, tacos, ensaladas y panes.
- Receta detallada: Incluye lista de ingredientes como orégano, ají molido, pimentón, ajo, perejil, aceite, sal, pimienta y vinagre.
Resumen generado por Thinkindot AI