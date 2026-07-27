Cómo hacer una bondiola casera: receta con un paso a paso muy fácil

No hay nada más rico y satisfactorio que preparar algún tipo de fiambre casero y poder compartirlo con quien uno más quiera. En esta oportunidad, la fabricación de una deliciosa receta de bondiola, hecha con un paso a paso fácil y simples ingredientes, es todo lo que está bien.
Hacer esta receta y poder degustar al final una verdadera exquisitez hecha con las manos propias, es además una experiencia que todos deberían vivir.
Se trata de un fiambre de los más preciados por las personas, por su sabor y textura. Además, es una de las opciones más económicas para cuidar el bolsillo si consumir fiambre de calidad es una debilidad.
Esta imperdible receta de bondiola casera se hace con un corte de cerdo que se consigue en caso todos lados e ingredientes que la mayoría tiene en su casa.
Armándose de un poco de paciencia, es hora de reunir los ingredientes necesarios y poner manos a la obra:
Receta de bondiola casera, ingredientes
Ingredientes
- 2 kg bondiola de cerdo
- 2 kg, de sal gruesa
- 200 gramos de azúcar
- Especias varias
- Papel manteca
- Hilo choricero
- Red para fiambres
Receta de bondiola casera, paso a paso
- Comprar una bondiola de cerdo que sea de muy buena calidad. Se recomienda hacerlo en el carnicero de confianza.
- Para empezar con el proceso de curado, se coloca en un recipiente 2 kg de sal y 200 g de azúcar. Muchos utilizan un cajón de madera para el curado y es una de las mejores opciones.
- Formar una base de dos o tres centímetros de la preparación y luego recostar la bondiola sobre ella. Con el resto del preparado, tapar el corte de carne en su totalidad y llevar a la heladera por 4 días.
- Una vez que transcurrió ese tiempo, retirar de la heladera a la bondiola y lavarla con mucha agua hasta que no le queden rastros de sal y azúcar. Deja reposar colgada por una hora.
- En un nuevo recipiente, mezclar pimentón, ají, molido y pimienta. Con esas especies, comenzar a masajear la bondiola hasta que este adobo quede bien impregnado.
- Envolver la bondiola en papel manteca. Luego se procede a colocarle una red y colgarla con hilo choricero.
- La bondiola tiene que descansar en un lugar fresco y seco por unos 15 días. El corte de carne perderá alrededor de un 30 por ciento de su peso original en este proceso, para luego quedar lista para empezar a ser consumida.
En pocas palabras
- Receta fácil: Prepara una deliciosa bondiola casera con ingredientes simples y un paso a paso sencillo.
- Proceso de curado: La bondiola se cura con sal gruesa y azúcar por 4 días, luego se lava y adoba con especias.
- Maduración: Tras envolverla y redarla, la bondiola debe reposar 15 días en lugar fresco y seco para estar lista.
Resumen generado por Thinkindot AI