Cómo hacer una bondiola casera: receta con un paso a paso muy fácil

Hacer esta receta y poder degustar al final una verdadera exquisitez hecha con las manos propias, es además una experiencia que todos deberían vivir.

Se trata de un fiambre de los más preciados por las personas, por su sabor y textura. Además, es una de las opciones más económicas para cuidar el bolsillo si consumir fiambre de calidad es una debilidad.