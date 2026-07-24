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¡Salen buenísimas!

Cómo hacer medialunas de manteca caseras: la receta de sabor suave y un toque azucarado

Sorprender a la familia con medialunas de manteca caseras doradas y brillantes, es posible gracias a esta receta detallada y fácil de seguir

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de medialunas de manteca se hace con una receta de fácil paso a paso y pocos ingredientes.

La receta de medialunas de manteca se hace con una receta de fácil paso a paso y pocos ingredientes.

En casa se puede cocinar un rico pan casero o unas ricas tortitas caseras. También se puede elaborar una imperdible receta de medialunas de manteca caseras. Estas delicias que les encantan a todos, son perfectas para acompañar todo tipo de infusiones cuando las jornadas son frías.

Disfrutar de unas ricas medialunas de manteca caseras y un gran plan para los que disfrutan y les encanta cocinar exquisiteces caseras.

Con un color que abre el apetito y una textura que impacta de lleno en el paladar, esta receta de medialunas caseras es perfecta para sorprender a la familia.

El objetivo es que salgan calentitas, doradas y brillantes. Además, hacerlas es muy fácil y no hay que desesperarse con los ingredientes, que son accesibles de conseguir.

Receta de medialunas de manteca caseras, ingredientes

Para poder poner manos a la obra, hay que contar con estos ingredientes:

  • 1 kg de harina 000
  • 50 gr de levadura
  • 200 gr de manteca o margarina
  • 200 gr de azúcar
  • 1 huevo
  • Esencia de vainilla
  • 200 ml de leche
  • Almíbar (se elabora utilizando partes iguales de agua y azúcar)
  • 1 huevo para pincelear las medialunas

Receta de medialunas de manteca caseras, paso a paso

  • La receta se inicia fermentando la levadura. Desgranar el cubo de levadura en un recipiente junto al agua, una cucharada de azúcar y la harina.
  • Mezclar la harina y el azúcar restante en otro recipiente hasta que se haya obtenido una consistencia cremosa. Sumar un huevo, una pizca de sal y una cucharada de esencia de vainilla.
  • Incorporar la leche y la fermentación de la levadura. Batir. Incorporar harina hasta lograr una masa homogénea. Se deja reposar 45 minutos para su leudado.
  • Cuando la masa ya está lista, se tira con un bolillo para poder formar triángulos y darles forma a las medialunas.
  • Dejar leudar las medialunas de masa cruda por unos 30 minutos.
  • Pincelar las medialunas con huevo y llevarla al horno a unos 160 grados, por unos 40 o 50 minutos.
  • Sacar del horno las medialunas cuando hayan adquirido un lindo dorado y pincelarlas con almíbar.

En pocas palabras

  • Receta casera: Se detalla cómo preparar medialunas de manteca, ideales para días fríos.
  • Ingredientes: Harina, levadura, manteca, azúcar, huevo, leche, esencia de vainilla y almíbar son los componentes principales.
  • Preparación: Incluye fermentar la levadura, mezclar ingredientes, leudar la masa, formar las medialunas y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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