Cómo hacer medialunas de manteca caseras: la receta de sabor suave y un toque azucarado

En casa se puede cocinar un rico pan casero o unas ricas tortitas caseras. También se puede elaborar una imperdible receta de medialunas de manteca caseras. Estas delicias que les encantan a todos, son perfectas para acompañar todo tipo de infusiones cuando las jornadas son frías.
Disfrutar de unas ricas medialunas de manteca caseras y un gran plan para los que disfrutan y les encanta cocinar exquisiteces caseras.
Con un color que abre el apetito y una textura que impacta de lleno en el paladar, esta receta de medialunas caseras es perfecta para sorprender a la familia.
El objetivo es que salgan calentitas, doradas y brillantes. Además, hacerlas es muy fácil y no hay que desesperarse con los ingredientes, que son accesibles de conseguir.
Receta de medialunas de manteca caseras, ingredientes
Para poder poner manos a la obra, hay que contar con estos ingredientes:
- 1 kg de harina 000
- 50 gr de levadura
- 200 gr de manteca o margarina
- 200 gr de azúcar
- 1 huevo
- Esencia de vainilla
- 200 ml de leche
- Almíbar (se elabora utilizando partes iguales de agua y azúcar)
- 1 huevo para pincelear las medialunas
Receta de medialunas de manteca caseras, paso a paso
- La receta se inicia fermentando la levadura. Desgranar el cubo de levadura en un recipiente junto al agua, una cucharada de azúcar y la harina.
- Mezclar la harina y el azúcar restante en otro recipiente hasta que se haya obtenido una consistencia cremosa. Sumar un huevo, una pizca de sal y una cucharada de esencia de vainilla.
- Incorporar la leche y la fermentación de la levadura. Batir. Incorporar harina hasta lograr una masa homogénea. Se deja reposar 45 minutos para su leudado.
- Cuando la masa ya está lista, se tira con un bolillo para poder formar triángulos y darles forma a las medialunas.
- Dejar leudar las medialunas de masa cruda por unos 30 minutos.
- Pincelar las medialunas con huevo y llevarla al horno a unos 160 grados, por unos 40 o 50 minutos.
- Sacar del horno las medialunas cuando hayan adquirido un lindo dorado y pincelarlas con almíbar.
En pocas palabras
- Receta casera: Se detalla cómo preparar medialunas de manteca, ideales para días fríos.
- Ingredientes: Harina, levadura, manteca, azúcar, huevo, leche, esencia de vainilla y almíbar son los componentes principales.
- Preparación: Incluye fermentar la levadura, mezclar ingredientes, leudar la masa, formar las medialunas y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI