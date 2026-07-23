Cómo hacer dulce de limón casero: la receta para aprovechar la plena temporada del cítrico

Aprovechar las bondades que brinda el limón en la cocina no es para desaprovechar cuando está en plena temporada. En esta oportunidad, preparar la receta de dulce de limón con esta deliciosa fruta, es una idea perfecta para consumir en el desayuno, mediatarde o a cualquier momento del día.
La temporada principal de cosecha de limones en Argentina se extiende desde marzo hasta septiembre u octubre, alcanzando su pico de mayor producción durante los meses de invierno (julio y agosto).
Es por eso que conviene ir hasta la verdulería, comprar unos buenos limones y poner manos a la obra con la receta de dulce de limón, que apenas lleva unos ingredientes y se hace con un fácil paso a paso.
De la familia de los cítricos como la naranja y la mandarina, el limón no es un dulce muy común de realizar. Y eso es lo que lo hace especial, ya que siempre es grato probar nuevos sabores.
Receta de dulce de limón casero, ingredientes
4 limones grandes
- 2 tazas de azúcar
- 1 tazad agua
- Frascos
Receta de dulce de limón casero, paso a paso
- Lo primero que se hace es lavar los limones y con un cuchillo, un pelador de papa o un rallador, retirar toda la cáscara de cada limón y conservar. Luego cortar por la mitad los limones, exprimirlos y también conservar el jugo.
- En una olla, colocar el agua, azúcar y las cáscaras de limón. Cocinar a fuego medio-alto y revolver hasta que el azúcar se disuelva bien.
- Una vez que la preparación hierba, seguir cocinando, pero a fuego lento y por unos 30 minutos. Controlar hasta que se transforme en un dulce espeso e ir revolviendo de vez en cuando para que no se pegue en el fondo.
- Ir controlando el sabor del dulce. Si es necesario, se le puede agregar más azúcar al dulce para contrarrestar la acidez del limón.
- Cuando el dulce de limón tomó la consistencia deseada, retirar el juego y aún en caliente rellena los frascos esterilizados conservar en la veladora cuando ya sea enfriado temperatura ambiente pueden durar varias semanas.
En pocas palabras
- Receta de dulce de limón: Aprovecha la temporada alta de este cítrico con una preparación casera fácil y rápida.
- Ingredientes: Necesitarás limones grandes, azúcar, agua y frascos esterilizados para su conservación.
- Proceso: Cocina las cáscaras y el jugo de limón con azúcar y agua hasta obtener una consistencia espesa, ideal para desayunos y meriendas.
Resumen generado por Thinkindot AI