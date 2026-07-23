Cómo hacer dulce de limón casero: la receta para aprovechar la plena temporada del cítrico

La temporada principal de cosecha de limones en Argentina se extiende desde marzo hasta septiembre u octubre, alcanzando su pico de mayor producción durante los meses de invierno (julio y agosto).

Es por eso que conviene ir hasta la verdulería, comprar unos buenos limones y poner manos a la obra con la receta de dulce de limón, que apenas lleva unos ingredientes y se hace con un fácil paso a paso.