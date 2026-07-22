Hay un ingrediente que ablanda el matambre y lo tierniza hasta que se desarma en la boca

Otros, en cambio, se aventuran agregarle bicarbonato de sodio a esta apreciada carne para lograr que se tiernice y no arruine el asado.

El método que todos deberían probar es utilizando un ingrediente no muy conocido para este tipo de prácticas y que es muy efectivo.

Matambre tiernizado a la parrilla: el ingrediente que lo deja blandito

El ingrediente en cuestión de la receta para lograr un buen tiernizado del matambre es el ananá. Esta fruta posee una enzima que directamente sobre la carne y hace que se desarme en el contacto con el paladar.

El ananá se emplea de esta manera sobre el matambre

El matambre se abre bien sobre una superficie. Se le agrega a ananá licuado en su totalidad y se deja reposar por 2 horas.

se abre bien sobre una superficie. Se le agrega a licuado en su totalidad y se deja reposar por 2 horas. El ananá posee una enzima llamada bromelina, que se encarga de romper las fibras de la carne .

posee una enzima llamada bromelina, que se encarga de romper las fibras de la . La bromelina es mucho más efectiva para tiernizar qué otros métodos, como por ejemplo cuando se emplea leche, que también es muy efectiva con su proteína llamada caseína.