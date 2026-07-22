Hay un ingrediente que ablanda el matambre y lo tierniza hasta que se desarma en la boca

El matambre es uno de los cortes de carne para asado más elegidos en Argentina y es crucial que salga tierno para poder degustarlo en su mejor forma. Para lograrlo, todo el mundo debería probar un ingrediente que forma parte de la receta y que le da una terneza especial para que se desarme en la boca.
No siempre el matambre que uno compra en la carnicería sale blandito y es por eso que muchos apelan a distintos secretos para poder tiernizarlo.
Uno de los métodos más conocidos es sumergirlo en leche varias horas antes o cocinarlo en este producto lácteo por varios minutos antes de ir a la parrilla.
Otros, en cambio, se aventuran agregarle bicarbonato de sodio a esta apreciada carne para lograr que se tiernice y no arruine el asado.
El método que todos deberían probar es utilizando un ingrediente no muy conocido para este tipo de prácticas y que es muy efectivo.
Matambre tiernizado a la parrilla: el ingrediente que lo deja blandito
El ingrediente en cuestión de la receta para lograr un buen tiernizado del matambre es el ananá. Esta fruta posee una enzima que directamente sobre la carne y hace que se desarme en el contacto con el paladar.
El ananá se emplea de esta manera sobre el matambre
- El matambre se abre bien sobre una superficie. Se le agrega a ananá licuado en su totalidad y se deja reposar por 2 horas.
- El ananá posee una enzima llamada bromelina, que se encarga de romper las fibras de la carne.
- La bromelina es mucho más efectiva para tiernizar qué otros métodos, como por ejemplo cuando se emplea leche, que también es muy efectiva con su proteína llamada caseína.
- Transcurridas las 2 horas, se retira el ananá y se comienza con la cocción en la parrilla, a fuego bajo- medio, hasta lograr un dorado perfecto de un lado y del otro.
En pocas palabras
- Ingrediente clave: el ananá ablanda el matambre gracias a la enzima bromelina.
- Método de aplicación: licuar el ananá y dejar reposar el matambre en él por 2 horas.
- Resultado final: carne tiernizada que se desarma en la boca tras la cocción a la parrilla.