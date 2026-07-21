Cómo hacer lengua a la vinagreta aliñada: la receta de pocos ingredientes y que se prepara fácilmente

Si hay un plato frío que se distingue por su sabor y rara vez se lo ve en una picada, ese es la lengua a la vinagreta. Muy preciada en Argentina, esta delicia condimentad, que se hace con una receta económica y de fácil paso a paso, se lleva todos los aplausos cuando se sirve como entrada.
Así como la berenjena en escabeche o las patitas aliñadas, la lengua a la vinagreta es otro plato frío de sabor intenso que es perfecto para abrir un menú.
Esta receta se hace de manera fácil y lleva ingredientes que todo el mundo puede conseguir, no tiene grandes complicaciones y el resultado final es tan gratificante como delicioso.
La lengua a la vinagreta se puede preparar de muchas maneras, con los ingredientes que uno más prefiera. En esta oportunidad, hay una receta que comparte el sitio cookpad, que es bastante fácil de hacer.
Receta de lengua a la vinagreta, ingredientes
Ingredientes
- 1 lengua de vaca
- ½ taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de perejil
- Sal
- Pimienta
- Laurel
- Romero
- Tomillo
Receta de lengua a la vinagreta, paso a paso
- Lo primero que se hace es colocar agua, laurel, romero y tomillo en una olla. Colocar la lengua y cocinar por 3 horas. Con un tenedor ir comprobando si está tierna.
- Tras la cocción, dejar enfriar y reposar, para que la piel de la lengua se despegue con facilidad.
- Pelar la lengua retirándole la piel y llevar la heladera para que se enfríe.
- Cortar rodajas, ni tan finas ni tan gruesas. Si la lengua se corta estando caliente o tibia se desarmará, por lo que tiene que estar fría.
- En otro recipiente, mezclar ingredientes como perejil, sal, pimienta, ajo picado, vinagre y aceite, hasta que se unifiquen.
- Colocar en una bandeja las rodajas de la lengua e ir agregándole el aliño preparado.
- La lengua a la vinagreta se puede consumir dentro de los cinco días a partir de la fecha de elaboración y siempre es conveniente guardarla en heladera.