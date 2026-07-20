Cómo hacer francés caliente y crocante: la receta de fácil y rápido paso a paso

Poder cocinar en casa unos ricos bollitos de pan francés y compartirlos en familia, debe ser una de las más grandes satisfacciones para aquellos que aman elaborar todo tipo de preparaciones en la cocina. Esta receta con ingredientes simples y un paso a paso muy accesible, está al alcance de todos.
Poder comer un rico pan caserito elaborado con nuestras propias manos, es una idea muy tentadora y que todo el mundo debería experimentar.
Además de cocinar cosas dulces o saladas para comer en el desayuno, en el almuerzo, la media tarde o la cena, también se puede fabricar el pan más rico del mundo, sin tener que salir de casa.
Este delicioso pan francés con textura liviana por dentro y crocante por fuera, se elabora de manera similar al tradicional pan casero. Además, es especial para acompañar todo tipo de comidas.
Así como muchos elaboran pan casero, también está la posibilidad de compartir con la familia o amigos, un riquísimo pan francés, con una textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro, ideal para acompañar todo tipo de comidas.
Esta es la receta definitiva para la fabricación de este imperdible pan casero estilo francés:
Receta de pan francés casero, ingredientes
- 500 gr de harina 000 o 0000
- 5 gr de levadura
- 300 ml de agua
- 5 gr de sal
Receta de pan francés casero, paso a paso
- Colocar la harina en un bol profundo y añadir la levadura y la sal. Esta última tiene que ir alejada de la levadura.
- Agregar agua tibia de a poco, para mezclar durante unos 10 minutos aproximadamente.
- Cuando los ingredientes ya se mezclaron bien, tomar la masa y doblarla con las palmas de las manos hasta que quede con una consistencia elástica.
- Formar un bollo grande con la masa, para luego dejarlo reposar en un bol tapado con papel film, durante una hora y media.
- Para el armado de los bollos, tomar un poco de masa, estirarlo en forma de triángulo y enrollarlo en forma de cilindro alargado.
- El horneado del pan francés se realiza 200 grados centígrados y una duración, dependiendo las preferencias de cada uno, de entre 20 y 30 minutos.
En pocas palabras
- Pan francés casero: receta fácil para preparar bollitos crujientes por fuera y esponjosos por dentro en casa.
- Ingredientes básicos: se necesitan harina, levadura, agua y sal para su elaboración.
- Proceso de horneado: la masa se deja reposar y luego se hornea a 200°C por 20 a 30 minutos.