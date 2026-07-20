Cómo hacer francés caliente y crocante: la receta de fácil y rápido paso a paso

Este delicioso pan francés con textura liviana por dentro y crocante por fuera, se elabora de manera similar al tradicional pan casero. Además, es especial para acompañar todo tipo de comidas.

Así como muchos elaboran pan casero, también está la posibilidad de compartir con la familia o amigos, un riquísimo pan francés, con una textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro, ideal para acompañar todo tipo de comidas.

Esta es la receta definitiva para la fabricación de este imperdible pan casero estilo francés:

Receta de pan francés casero, ingredientes

500 gr de harina 000 o 0000

5 gr de levadura

300 ml de agua

5 gr de sal

Receta de pan francés casero, paso a paso