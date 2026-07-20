Cómo hacer milanesas con tres cortes de carne baratos y ricos como el peceto, nalga y bola de lomo

La milanesa es la reina indiscutida de la mesa de los argentinos. Se la puede preparar con distintas recetas, de distintas formas, con diferentes cortes de carnes, algunos más económicos que otros. Lo cierto es que hay algunos cortes de carne para milanesa que son más baratos que los clásicos y todos deberían aprovechar para cuidar el bolsillo.
No caben dudas que las milanesas son una de la comidas preferidas de los argentinos. De todos modos, no siempre uno puede gastar y comprar los cortes de carne denominados Premium para hacer estas delicias, como el peceto, la nalga o bola de lomo, por nombrar algunos.
Si algunos de estos cortes de carne no se adaptan a la economía de muchos hogares, siempre hay que estar abierto a otras posibilidades y comprar cortes que son más económicos. Esto para nada quiere decir que el sabor y terneza de la carne sea diferente.
Carne para milanesa: precios de cortes clásicos
Para tener una referencia, el supermercado Jumbo está ofreciendo el kilo de peceto a $32,719. la nalga a $16,999 y la bola de lomo a $21,199.
Carne: estos son los tres cortes que son buenos y económicos para milanesa
Siempre se puede preparar las más ricas milanesas con estos cortes de carnes que son más baratos que más tradicionales y que se caracterizan ser muy sabrosos. Estos son:
- Paleta
- Palomita
- Cerdo
Estos tres cortes de carne son más baratos que el peceto, la nalga y la bola de lomo, los más tradicionales para hacer milanesas.
Algunos carniceros recomiendan también hacer recetas de milanesas con cortes de carne de falda tortuguita e hígado.
Milanesa de carne, un clásico argentino
La milanesa es el plato más consumido en Argentina (con un promedio de 11.4 kilos per cápita anuales) gracias a su versatilidad, accesibilidad y herencia cultural. Permite utilizar cortes de carne populares, pollo o vegetales, adaptándose a todos los bolsillos y sirviéndose en múltiples formatos (al plato, en sándwich, con puré o papas fritas).