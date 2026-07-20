Cómo hacer milanesas con tres cortes de carne baratos y ricos como el peceto, nalga y bola de lomo

Carne para milanesa: precios de cortes clásicos

Para tener una referencia, el supermercado Jumbo está ofreciendo el kilo de peceto a $32,719. la nalga a $16,999 y la bola de lomo a $21,199.

Carne: estos son los tres cortes que son buenos y económicos para milanesa

Siempre se puede preparar las más ricas milanesas con estos cortes de carnes que son más baratos que más tradicionales y que se caracterizan ser muy sabrosos. Estos son:

Paleta

Palomita

Cerdo

Estos tres cortes de carne son más baratos que el peceto, la nalga y la bola de lomo, los más tradicionales para hacer milanesas.

Algunos carniceros recomiendan también hacer recetas de milanesas con cortes de carne de falda tortuguita e hígado.

Milanesa de carne, un clásico argentino

La milanesa es el plato más consumido en Argentina (con un promedio de 11.4 kilos per cápita anuales) gracias a su versatilidad, accesibilidad y herencia cultural. Permite utilizar cortes de carne populares, pollo o vegetales, adaptándose a todos los bolsillos y sirviéndose en múltiples formatos (al plato, en sándwich, con puré o papas fritas).