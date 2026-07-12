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Cómo hacer Suprema Maryland: la receta casera de las milanesas de pollo con fritas, plátano y crema de maíz

El secreto de la suprema Maryland reside en su combinación de milanesa de pollo dorada con acompañamientos como crema de maíz y plátano frito.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Suprema Maryland.

Suprema Maryland.

Las supremas Maryland son una de las recetas más clásicas para disfrutar el pollo. La preparación consiste en una milanesa crocante por fuera y jugosa por dentro, acompañada por guarniciones que realzan su sabor.

El secreto de esta receta está en un buen empanado y en las guarniciones tradicionales, como crema de maíz, papas fritas, huevo frito, morrón asado y, en algunas versiones, plátano frito.

Receta para hacer suprema Maryland

Ingredientes:

Para la milanesa de pollo:

  • 4 pechugas de pollo sin piel
  • 3 huevos
  • 1 cda. de perejil picado
  • Harina, c/n
  • Pan rallado, c/n
  • Sal y pimienta negra, a gusto

Para la crema de maíz:

  • 150 g de maíz amarillo en grano (puedes usar el de lata)
  • 1 cebolla
  • 1/2 taza de leche
  • 1/2 taza de caldo de verduras o agua
  • 1 cda. de manteca
  • 1/2 taza de harina
  • 50 cc de crema de leche
  • Sal y pimienta negra, a gusto

Para las papas fritas:

  • 1 kg de papas
  • Sal, a gusto
  • Aceite para freír

Para los plátanos fritos:

  • 4 bananas
  • 2 huevos
  • Pan rallado, c/n
  • Aceite para freír

Cómo preparar suprema Maryland, la receta paso a paso

Milanesas de pollo:

  1. Con un cuchillo, abre cada pechuga de pollo al medio, pero sin separar las partes. Cubre con papel film y golpea suavemente para emparejar su espesor (no es necesario que queden bien finitas como las milanesas tradicionales). Salpimienta reserva.
  2. En un bol o plato hondo, bate los huevos con una cucharada de leche y añade el perejil picado.
  3. Pasa las pechugas primero por harina, luego por el huevo batido, y finalmente por el pan rallado.
  4. Fríe en abundante aceite a fuego medio para que estén bien doradas y crujientes.

Crema de maíz:

  1. En una cacerola, calienta la leche con el caldo (o agua) en una cacerola hasta que rompa el hervor. Reserva.
  2. En otra cacerola, lleva la manteca a fuego medio y, cuando esté completamente derretida, agrega la harina y deja cocinar alrededor de 5 minutos, removiendo constantemente.
  3. Ahora, vierte la leche con el caldo y continúa removiendo, hasta lograr una crema espesa y homogénea, sin grumos. Apaga el fuego y reserva.
  4. Procesa la mitad de los granos de maíz y deja los demás enteros. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y rehoga la cebolla. Cuando esté transparente, añade los granos de maíz enteros y procesados, la salsa bechamel y la crema de leche. Salpimienta cocina por unos 5 minutos. Apaga el fuego y reserva.

Plátanos fritos:

  1. Pela los plátanos y bate los huevos en un bol o plato hondo.
  2. Pasa los plátanos enteros por el huevo batido y, en seguida, por el pan rallado.
  3. Fríe en abundante aceite caliente, retira y pon los plátanos sobre papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite.

Papas fritas:

  1. Pela las papas y córtalas en bastones finos. Lava y seca con un paño limpio.
  2. Fríelas en abundante aceite caliente y escurre sobre papel absorbente de cocina.
  3. Por último, sálalas a gusto.

Cómo servir la suprema Maryland

La presentación de la suprema Maryland en Argentina consiste en servir las milanesas en el centro del plato con la crema de maíz a un lado, y ambas rodeadas por las papas fritas y los plátanos fritos.

Además, es muy común agregar encima de la suprema Maryland un huevo frito y un trozo de morrón asado. Elegí la presentación que más te guste y disfrutá de este clásico argentino que tiene una combinación de sabores increíble.

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