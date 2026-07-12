Cómo hacer Suprema Maryland: la receta casera de las milanesas de pollo con fritas, plátano y crema de maíz

Las supremas Maryland son una de las recetas más clásicas para disfrutar el pollo. La preparación consiste en una milanesa crocante por fuera y jugosa por dentro, acompañada por guarniciones que realzan su sabor.
El secreto de esta receta está en un buen empanado y en las guarniciones tradicionales, como crema de maíz, papas fritas, huevo frito, morrón asado y, en algunas versiones, plátano frito.
Receta para hacer suprema Maryland
Ingredientes:
Para la milanesa de pollo:
- 4 pechugas de pollo sin piel
- 3 huevos
- 1 cda. de perejil picado
- Harina, c/n
- Pan rallado, c/n
- Sal y pimienta negra, a gusto
Para la crema de maíz:
- 150 g de maíz amarillo en grano (puedes usar el de lata)
- 1 cebolla
- 1/2 taza de leche
- 1/2 taza de caldo de verduras o agua
- 1 cda. de manteca
- 1/2 taza de harina
- 50 cc de crema de leche
- Sal y pimienta negra, a gusto
Para las papas fritas:
- 1 kg de papas
- Sal, a gusto
- Aceite para freír
Para los plátanos fritos:
- 4 bananas
- 2 huevos
- Pan rallado, c/n
- Aceite para freír
Cómo preparar suprema Maryland, la receta paso a paso
Milanesas de pollo:
- Con un cuchillo, abre cada pechuga de pollo al medio, pero sin separar las partes. Cubre con papel film y golpea suavemente para emparejar su espesor (no es necesario que queden bien finitas como las milanesas tradicionales). Salpimienta reserva.
- En un bol o plato hondo, bate los huevos con una cucharada de leche y añade el perejil picado.
- Pasa las pechugas primero por harina, luego por el huevo batido, y finalmente por el pan rallado.
- Fríe en abundante aceite a fuego medio para que estén bien doradas y crujientes.
Crema de maíz:
- En una cacerola, calienta la leche con el caldo (o agua) en una cacerola hasta que rompa el hervor. Reserva.
- En otra cacerola, lleva la manteca a fuego medio y, cuando esté completamente derretida, agrega la harina y deja cocinar alrededor de 5 minutos, removiendo constantemente.
- Ahora, vierte la leche con el caldo y continúa removiendo, hasta lograr una crema espesa y homogénea, sin grumos. Apaga el fuego y reserva.
- Procesa la mitad de los granos de maíz y deja los demás enteros. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y rehoga la cebolla. Cuando esté transparente, añade los granos de maíz enteros y procesados, la salsa bechamel y la crema de leche. Salpimienta cocina por unos 5 minutos. Apaga el fuego y reserva.
Plátanos fritos:
- Pela los plátanos y bate los huevos en un bol o plato hondo.
- Pasa los plátanos enteros por el huevo batido y, en seguida, por el pan rallado.
- Fríe en abundante aceite caliente, retira y pon los plátanos sobre papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite.
Papas fritas:
- Pela las papas y córtalas en bastones finos. Lava y seca con un paño limpio.
- Fríelas en abundante aceite caliente y escurre sobre papel absorbente de cocina.
- Por último, sálalas a gusto.
Cómo servir la suprema Maryland
La presentación de la suprema Maryland en Argentina consiste en servir las milanesas en el centro del plato con la crema de maíz a un lado, y ambas rodeadas por las papas fritas y los plátanos fritos.
Además, es muy común agregar encima de la suprema Maryland un huevo frito y un trozo de morrón asado. Elegí la presentación que más te guste y disfrutá de este clásico argentino que tiene una combinación de sabores increíble.