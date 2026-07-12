Cómo hacer bastones de mozzarella caseros: la receta que rompe el molde en las picadas

Si uno quiere quedar como un anfitrión de lujo y que los invitados se vayan con una sonrisa de oreja a oreja, nada mejor que hacer la receta de bastones de mozzarella. Estas delicias quedan crujientes por fuera y suaves con el queso fundido por dentro.
No caben dudas de que, si uno sirve estos bastones en una picada frente a la familia o amigos, la sorpresa será mayúscula, ya que no es común ver en picadas que se comen en casa, encontrarse con estas delicias.
Preparar esta receta casera tiene un encanto especial, ya que garantiza un sabor mucho más fresco que los bastones que sirven normalmente en bares y restaurantes.
Para hacer que esta receta sea un éxito, seguir la técnica que explica el paso a paso, para no perder el queso durante la cocción, es fundamental para lograr un verdadero manjar.
Receta de bastones de mozzarella, ingredientes
- 500 g de queso mozzarella en barra (es clave que sea en bloque y no la que viene en agua)
- 2 huevos grandes
- 1 taza de harina de trigo (000 o 0000)
- 2 tazas de pan rallado
- Condimentos: 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de orégano seco, sal y pimienta negra a gusto
- Aceite de girasol o maíz para freír (cantidad necesaria).
Receta de bastones de mozzarella, paso a paso
- El primer paso consiste en cortar el bloque de mozzarella en bastones del mismo tamaño (aproximadamente de 1,5 cm de grosor por 7 cm de largo). Es importante que sean uniformes para que se cocinen al mismo tiempo.
- Preparar las estaciones de empanado. Utilizá tres recipientes hondos. En el primero, colocá la harina. En el segundo, batí los huevos con una pizca de sal y pimienta. En el tercero, mezclá el pan rallado, el ajo en polvo y el orégano.
- El primer rebozado. Pasá cada bastón de mozzarella primero por la harina (sacudiendo el exceso), luego por el huevo batido y finalmente por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que se adhiera bien.
- El secreto del éxito (doble rebozado). Para evitar que el queso se escape al freír, es fundamental volver a pasar cada bastón ya apanado por el huevo y una vez más por el pan rallado. Esta doble capa creará un escudo protector perfecto.
- Poné todos los bastones en una bandeja o plato y llevalos al freezer por al menos 2 horas. No te saltes este paso; el queso debe estar completamente congelado para que le dé tiempo a la costra a dorarse antes de que el interior se vuelva líquido.
- Calentá abundante aceite en una sartén profunda o cacerola a fuego medio-alto. Freí los bastones congelados por tandas para no bajar la temperatura del aceite. Cocinalos durante 1 o 2 minutos hasta que estén dorados.
- Retiralos con una espumadera y colocalos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.