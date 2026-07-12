Cómo hacer bastones de mozzarella caseros: la receta que rompe el molde en las picadas

No caben dudas de que, si uno sirve estos bastones en una picada frente a la familia o amigos, la sorpresa será mayúscula, ya que no es común ver en picadas que se comen en casa, encontrarse con estas delicias.

Preparar esta receta casera tiene un encanto especial, ya que garantiza un sabor mucho más fresco que los bastones que sirven normalmente en bares y restaurantes.